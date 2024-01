Jutro i pojutrze (24/25.01) prognozowany silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr – ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert obowiązuje w woj. pomorskim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i części kujawsko-pomorskiego.

RCB poinformowało o prognozowanym silnym wietrze w środę i w czwartek 24, 25 stycznia).

– Uwaga! Jutro i pojutrze (24/25.01) prognozowany silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr” – napisało RCB na portalu X.

!?Uwaga! Alert RCB!? "Uwaga! Jutro i pojutrze (24/25.01) prognozowany silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Alert RCB w woj. pomorskim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i części kujawsko-pomorskiego. pic.twitter.com/uRvGMqnF8y — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) January 23, 2024

Alert RCB obowiązuje w województwach: pomorskim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i części kujawsko-pomorskiego.

RCB zaznaczyło, że możliwe są przerwy w dostawie prądu, oraz przypomniało, aby zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr.

Ostrzeżenia dla Lubuszan

W Lubuskiem prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Lokalnie możliwe burze z porywami wiatru do 100 km/h.

ostrzeżenia wydano dla powiatów: gorzowskiego, Gorzowa Wielkopolskiego, krośnieńskiego, międzyrzeckiego,

nowosolskiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, Zielonej Góry, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia silnych porywów wiatru oszacowano na 90%.

Alert będzie obowiązywał od godz. 03.00 24 stycznia, do godz. 03.00 25stycznia.