Most Pocztowy w Łęknicy to jedna z najważniejszych przepraw w regionie. Łączy miasto z sąsiednim Bad Muskau i codziennie pokonują ją tysiące pieszych i setki samochodów. Ostatnio okazało się jednak, że budowlańcy dopatrzyli się pogorszenia stanu technicznego przeprawy.

– Most jest dopuszczony dla użytkowania, ale należy wykonać liczne prace remontowe – tłumaczy Piotr Kuliniak, burmistrz Łęknicy.

Mieszkańcy podkreślają, że Most Pocztowy w Łęknicy dopuszczony jest do użytkowania przez samochody o ciężarze do 3,5 tony. Niestety, kierowcy nie zawsze to ograniczenie przestrzegają, dlatego rozpoczną się cykliczne kontrole policji polskiej i niemieckiej mające na celu wyeliminowanie tego zjawiska.