W niedzielę i poniedziałek przypada oczekiwany przez wnuków i wnuczki Dzień Babci i Dziadka. To doskonała okazja, aby odwiedzić seniorów z drobnym prezentem i małym bukiecikiem. Bez wątpienia jednak już sama wizyta sprawi, że na ich twarzach pojawi się uśmiech, bo w końcu wnuki to radość dziadków.

Za co cenimy rodziców naszych rodziców? Bo babcia, to osoba, bez której nie mogłaby funkcjonować niejedna rodzina. Dziadek zaś to autorytet wnuków, który pokazuje jak zbić budkę dla ptaków czy ulubiony partner do gry w szachy. Mówi się, że nikt tak nie rozpieszcza naszych dzieci jak dziadkowie właśnie, ale bez nich trudno wyobrazić sobie życie: