Zespół Mała Tęcza wrócił z wyróżnieniem z Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek organizowanego w Będzinie. To kolejny sukces młodych artystów z Wymiarek, Olbrachtowa i Przewozu.

Będziński festiwal to prestiżowa impreza, która odbywa się od wielu lat. – Udział w takim wydarzeniu to już jest sukces, a wyróżnienie naszych dzieci, to naprawdę coś wspaniałego – mówi opiekunka zespołu Krystyna Starosta:

– To było ogromne wydarzenie, bo w festiwalu wzięło udział ponad stu pięćdziesięciu wykonawców – zaznacza Krystyna Starosta:

Dodajmy, że zespół Mała Tęcza tworzy 44 dzieci.