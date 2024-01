W środę (10 stycznia) dwóch 15 – latków znalazło się w dramatycznej sytuacji. Chłopcy chcieli ratować tonącego psa, gdy pod ich stopami załamał się lód na jednym z jezior w okolicach Międzyrzecza.

Chłopcy, na widok psa walczącego o przetrwanie w lodowatej wodzie w jednym z jezior w okolicach Międzyrzecza, postanowili działać na własną rękę. Ignorując wszelkie zasady bezpieczeństwa na lodzie, weszli na taflę, by podjąć desperacką próbę ratunkową.

Niestety, w rezultacie spontanicznie podjętej decyzji nieoczekiwanie znaleźli się w lodowatej wodzie, bo lód okazał się zbyt kruchy, aby wytrzymać ciężar ich ciała. Na szczęście jeden z nastolatków znajdował się w miejscu, gdzie woda sięgała mu do kolan. Pomógł więc koledze wydostać się z pułapki. Chłopcy po wyjściu na brzeg postanowili zaalarmować służby. Policjanci przybyli na miejsce, zaopiekowali się zmarzniętymi chłopcami i przekazali ich pod opiekę rodziców.

– To zdarzenie stanowi przypomnienie o konieczności odpowiedzialnego podejścia do ryzyka, szczególnie podczas zabaw na lodzie – mówi aspirant Mateusz Maksimczyk z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu. – Nieodpowiedzialne działania dzieci nie tylko naraziły ich własne życie na niebezpieczeństwo, ale również zmusiły służby ratownicze do interwencji w ekstremalnych warunkach