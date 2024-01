Bardzo trudne warunki na lubuskich drogach. Karambol na S3, droga jest zablokowana. Nie lepiej jest w innych miejscach regionu. Policja zaleca objazdy i prosi o dużą ostrożność.

Zamknięta DW 276

Do serii kolizji doszło na drodze wojewódzkiej nr 276 na odcinku Chociule – Świebodzin, gdzie doszło do czterech zdarzeń drogowych. Według informacji podanych przez Policję droga w tym momencie jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 20.

– Panują bardzo trudne warunki na drogach, tzw. „szklanka”, w wyniku czego doszło do serii zdarzeń mówi aspirant Marcin Ruciński, oficer prasowy KPP w Świebodzinie. Utrudnienia potrwają do godziny. Prosimy o zachowanie dużej ostrożności, ponieważ nawet przy prędkości 20 km/h droga hamowania może wynieść nawet kilkanaście metrów – przestrzega funkcjonariusz.

Karambol na S3

Na trasie S3 między Sulechowem a Świebodzinem (jadąc w kierunku Świebodzina, 161 kilometr S3 ) doszło do co najmniej kilku zdarzeń drogowych. Z niepotwierdzonych na te chwilę informacji wynika, że wydarzyło się sześć wypadków i kolizji.

– Trasa S3 jest zablokowana na odcinku od Sulechowa do Świebodzina – mówi asp. Ruciński. – Wiadomo, że są osoby poszkodowane, ale nie znamy jeszcze szczegółów.

W karambolu uczestniczyły samochody osobowe i jeden ciężarowy.

Kierowcy muszą korzystać z objazdu po tzw. „starej trójce”. Należy na nią zjechać na węźle w Sulechowie i wrócić na S3 na którymkolwiek z węzłów w Świebodzinie. Policjanci przestrzegają jednak, że boczne drogi są również śliskie.

Policjanci czekają na dodatkowy patrol odpowiadający za obsługę S3, by otworzyć bramki i wypuszczać kierowców uwięzionych w korkach. Utrudnienia potrwają jeszcze ok. 2 godzin.

Według informacji zamieszczanych w mediach jedna osoba poniosła śmierć, jednak policja dementuje te informacje.

– Czekamy na szczegóły, na pewno mamy do czynienia z serią zdarzeń

– mówi asp. Marsin Ruciński ze świebodzińskiej policji.

Do najpoważniejszego wypadku doszło na S3 na wysokości miejscowości Osogóra na pasie w stronę Świebodzina.

Policja mówi również o dwóch innych kolizjach w terenie, które nie przyczyniły się do dodatkowych utrudnień w ruchu.