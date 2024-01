Prezydent Andrzej Duda zwróci się do głów państw i szefów instytucji międzynarodowych z pismem informującym, że mamy w Polsce do czynienia z łamaniem prawa i konstytucji przez władzę wykonawczą – zapowiedziała szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych.

Szefowa Kancelarii Prezydenta została zapytana na antenie Telewizji Trwam, czy prezydent planuje w tej sprawie interwencję na arenie międzynarodowej.

„Pan prezydent zapowiedział, że zwróci się do głów państw i szefów instytucji międzynarodowych z pismem, w którym przedstawi sytuację, jaką mamy w Polsce, w której działania władzy wykonawczej mają charakter nielegalny, polegający na łamaniu przepisów prawa i naruszaniu konstytucji”

– powiedziała Ignaczak-Bandych.

Do wypowiedzi Ignaczak-Bandych odniesiono się także na oficjalnym profilu głowy państwa. Jak czytamy we wpisie na portalu „X”:

„Prezydent Andrzej Duda działał, działa i będzie działać zgodnie z prawem. Mamy do czynienia z kwestionowanem zasad ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent zapowiedział, że zwróci się do głów państw i instytucji międzynarodowych z pismem, że mamy do czynienia z łamaniem prawa i Konstytucji.”