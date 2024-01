13 stycznia, w piątą rocznicę zamachu na Pawła Adamowicza, spotykamy się w Gdańsku. Pokażmy, że nie zapomnieliśmy tej tragicznej lekcji – napisał w poniedziałek (8 stycznia) w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

– Spotykamy się 13 stycznia w Gdańsku, w piątą rocznicę zamachu na Pawła Adamowicza. Nigdy nie zapomnimy tej tragicznej lekcji. Nie pozwólmy, by nienawiść i kłamstwo znów zatryumfowały. Sobota, Targ Węglowy, godz. 19.00

– napisał Donald Tusk na Facebooku.

Premier zapowiadał swoją obecność 13 stycznia w Gdańsku w ubiegłym tygodniu. Stwierdził wówczas, że media publiczne były wykorzystywane przez PiS nie tylko „do prowadzenia nieuczciwej, agresywnej kampanii”, ale czasami także „do zaszczuwania ludzi”.

– Pamiętamy przecież o tym, co wydarzyło się w Polsce, łącznie z tragediami. 13 stycznia będę w Gdańsku razem z mieszkańcami Trójmiasta. Myślę, że wielu z was z Polski przyjedzie. Tam będziemy obchodzili 5. tragiczną rocznicę zabójstwa prezydenta Adamowicza (…). Chcielibyśmy, żeby 13 stycznia cała Polska na nowo uwierzyła, że media publiczne mogą być od informowania, edukacji, upowszechniania wiedzy, a nie od zaszczuwania ludzi i nie od promowania władzy czy partii rządzącej

– powiedział.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz 13 stycznia 2019 r. został ciężko raniony nożem przez Stefana Wilmonta (sąd zdecydował o ujawnieniu danych i wizerunku m.in. z uwagi na publiczny charakter zbrodni i zainteresowanie opinii publicznej sprawą. Ujawnienia swoich danych domagał się też sam Stefan Wilmont – PAP) podczas miejskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Targu Węglowym. Samorządowiec w bardzo ciężkim stanie trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, gdzie zmarł następnego dnia. Pogrzeb odbył się 19 stycznia w bazylice Mariackiej. Urna z jego prochami spoczęła w kaplicy św. Marcina.

Adamowicz był prezydentem miasta od 1998 r., a w latach 1994-1998 był przewodniczącym Rady Miasta Gdańska. Miał 53 lata.

Msza św. w Bazylice Mariackiej, promocja książki, a także koncerty carillonowe i widowisko słowno-muzyczne – tak Gdańsk upamiętni piątą rocznicę śmierci prezydenta Pawła Adamowicza. Obchody rozpoczną się 12 stycznia.

29 grudnia w ogrodzie zimowym Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca wydarzenia upamiętniające 5. rocznicę śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

– Za dwa tygodnie minie pięć lat od tragicznych wydarzeń, które miały miejsce podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Targu Węglowym w Gdańsku, których skutkiem była śmierć prezydenta Pawła Adamowicza. Dlatego jak co roku, ale w tym roku szczególnie, zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wspomnieć pana prezydenta, upamiętnić go, do bycia razem