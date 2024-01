Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę na spółkę CANAL +. Prezes Urzędu Tomasz Chróstny powiedział, że podczas telefonicznych rozmów, dotyczących sprzedaży usług, konsultanci spółki wprowadzali klientów w błąd.

„Sugerowano, że konsumenci otrzymają bezpłatny prezent, tymczasem dochodziło do podpisania równoległej umowy. Konsultanci CANAL+ dzwonili do abonentów, zapowiadając przyznanie dodatkowego pakietu lub bezpłatnego prezentu, co w rzeczywistości było tylko przynętą do zawarcia nowej umowy długoterminowej”