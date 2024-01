Kwestia przywrócenia KRRiT kompetencji do powoływania władz mediów publicznych nie budzi wątpliwości pana prezydenta – mówi w rozmowie z tygodnikiem „Gość Niedzielny” minister z Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka.

„Gość Niedzielny” zapytał minister Paprocką, czy prezydent Andrzej Duda ma jakąś propozycję, aby rozwiązać problem mediów publicznych.

„Kwestia przywrócenia KRRiT kompetencji do powoływania władz mediów publicznych nie budzi wątpliwości pana prezydenta. Gdyby większość sejmowa przygotowała taką propozycję, to byłoby pole do takich zmian. Istotne byłyby szczegóły, np. zachowanie kadencji obecnej KRRiT”