Kolizja na płycie lotniska Haneda w Tokio doprowadziła we wtorek do pożaru samolotu linii Japan Airlines, którego pasażerów ewakuowano; zginęło natomiast pięciu członków załogi samolotu japońskiej straży przybrzeżnej – wynika z relacji mediów.

Japońskie stacje telewizyjne opublikowały nagranie przedstawiające moment, w którym lądujący Airbus A350 JAL staje w płomieniach. Na obrazie transmitowanym na żywo przez NHK widać było ogień trawiący maszynę od dzioba do ogona i wydobywający się z okien.

Dalsza część tekstu pod filmem

WATCH: Inside the burning plane after collision at Tokyo Airport pic.twitter.com/nAR1UaJzg8

— BNO News (@BNONews) January 2, 2024