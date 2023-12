Akt łaski prezydenta Andrzeja Dudy wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika nadal posiada swoją moc, nie stracili oni mandatów poselskich – powiedział w czwartek poseł PiS Marek Ast.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał w czwartek postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Informację przekazano na sejmowym profilu na platformie X.

Zdaniem Asta, wobec Kamińskiego i Wąsika nadal obowiązuje akt łaski, który wydał w 2015 roku prezydent Andrzej Duda. „W moim przekonaniu akt łaski nadal posiada swoją moc, panowie mandatów poselskich nie stracili, natomiast (to), czy zostaną dopuszczeni do udziału w głosowaniach czy pracach Sejmu, to już nie moja kompetencja” – powiedział poseł PiS.

Pytany, co zrobią politycy PiS, jeśli Kamiński i Wąsik nie będą mogli uczestniczyć w głosowaniach, Ast odparł, że w tej sprawie nie ma jeszcze decyzji klubowych PiS. „Jak będą, to pewnie zostaną zakomunikowane” – dodał.

Ast był też pytany, czy prezydent Andrzej Duda nie pospieszył się w 2015 roku, kiedy ułaskawił Kamińskiego i Wąsika, zanim jeszcze zapadł prawomocny wyrok. „Wówczas głosy były podzielone, co do prerogatywy prezydenta, na którym etapie może skorzystać z prawa łaski. My stoimy na stanowisku, takim jak prezydent, że na każdym etapie postępowania karnego, prawo łaski mu przysługuje i z tego prawa skorzystał” – powiedział polityk PiS.

Na pytanie, czy prezydent Duda powinien ponownie ułaskawić Kamińskiego i Wąsika, odparł, że to jest już decyzja prezydenta. „Taką prawną możliwość ma, to jest oczywiste, ale z drugiej strony, jeżeli stoi na stanowisku, że akt łaski nadal obowiązuje i rozciąga się w czasie, nawet po tym wyroku sądu apelacyjnego, to pewnie już po raz drugi z tego prawa łaski nie skorzysta” – powiedział poseł PiS.

W środę Sąd Okręgowy w Warszawie, orzekając w II instancji, wymierzył prawomocnie kary po dwa lata więzienia dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, po roku więzienia dla dwóch pozostałych b. szefów CBA za działania operacyjne podczas „afery gruntowej”.

Prezydent Andrzej Duda w piśmie do marszałka wskazywał wcześniej, że na skutek zastosowania prawa łaski wobec Kamińskiego i Wąsika nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.