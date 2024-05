Władze 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach spotkały się z pielęgniarkami, pielęgniarzami i położnymi żarskiej i żagańskiej lecznicy. Powodem był przypadający dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek.

Podczas spotkania komendant szpitala oraz starosta powiatowy podziękowali wszystkim opiekunom pacjentów obchodzącym swoje święto. – Pielęgniarka jest pierwszą osobą, z którą rozmawia chory skierowany na oddział. To nie praca, lecz służba i powołanie – mówi szef lecznicy pułkownik Mariusz Piwowarczyk:

Same pielęgniarki podkreślają, że najlepszym podziękowaniem jest uśmiech pacjenta. – Wówczas wiemy, że wykonałyśmy wszystko, co do nas należy jak najlepiej potrafimy – dodają:

W 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach i Żaganiu pracuje około 300 pielęgniarek i 4 pielęgniarzy.