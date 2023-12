Reportażyści Radia Zachód życzą Państwu

zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia

w gronie najbliższych…

zapraszając do wysłuchania świątecznych reportaży:

„Wigilijne opowieści”- reportaż Cezarego Galka w niedzielę po 9.00

Jest taki zwyczaj przy polskim stole, że w dzień Wigilii Bożego Narodzenia zostawia się puste nakrycie dla członka rodziny, którego z nami nie ma, a chcemy o nim pamiętać. To miejsce może też czekać na spóźnionego wędrowca. Zawsze chciałem być takim wędrowcem i trafić do z pozoru obcego domu, by po przez gościnę i rozmowę poznać jego mieszkańców. Zazwyczaj jest to niemożliwe, ale radiu jak najbardziej!

Zatem w dzień wigilijny rano odwiedzę dom Państwa Elżbiety i Marka Fruzińskich mieszkających w Jemiołowie koło Łagowa, blisko znanej powszechnie wieży radiowo-telewizyjnej, na której zainstalowany jest również nadajnik Radia Zachód. Spróbuję wkraść się w ich łaski i podczas przygotowań do wigilii porozmawiać o rodzinnych losach, zwyczajach, tradycji, smakach i zapachach. Rozpoczną się wigilijne opowieści.

„Niech żyją święta”- reportaż Izabeli Patek w niedzielę po 9.00

Państwo Grzecznowscy kilka lat temu przeprowadzili się z Gorzowa do Bogdańca, by zamieszkać w niewielkim domku pod lasem. Sprzyja to kontaktowi z naturą, pielęgnowaniu rodzinnych tradycji i świąt. Pani Nina już kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem przygotowuje ozdoby świąteczne, stroiki, girlandy, które tworzą uroczysty nastrój radosnego oczekiwania. Pan Wojciech zajmuje się planowaniem i wykonaniem świątecznego menu.

Czekaja na dzieci, które na stałe mieszkają poza granicami Polski. Na święta jednak oczywiście przyjeżdżają wraz z wnukami Niny i Wojciecha do rodzinnego domu, by spędzić ten wyjątkowy czas w rodzinnej atmosferze. Świątecznymi gośćmi Państwa Grzecznowskich będziemy też i my.

„Święta powinny być na co dzień…”- reportaż Elżbiety Wozowczyk- Leszko we wtorek po 9.00

Święta Bożego Narodzenia są bardzo ważne w naszej kulturze i tradycji. To czas rodzinnych spotkań, rozmów przy tradycyjnie zastawionym stole, śpiewanie kolęd i wspominanie dawnych czasów, które choć odeszły- pozostały w naszych sercach, łącząc pokolenia.

Niestety życie pisze różne scenariusze. Nie wszyscy mogą doświadczać „magii świąt”. Wielu żyje samotnie, często będąc pozbawionym uwagi ze strony bliskich, o których dbali przez całe życie. Czasem uchylając drzwi na świat można to zmienić. Wystarczy znaleźć przyjaciół, którzy sprawią, że ten świąteczny czas rzeczywiście będzie magiczny. Przekonają nas o tym Maria, Iwona, Janina, Krystyna, Elza, Zofia i Jerzy, stali bywalcy Domu Dziennego Pobytu w Zielonej Górze.

Fotografie z rodzinnych albumów bohaterów audycji, świąteczne wypieki są dziełem Beaty Woźniak.