1. Lewica za przyjęciem poselskiego projektu ws. cen energii i odrzuceniem rządowego

Lewica rekomenduje przyjęcie projektu poselskiego i odrzucenie projektu rządowego – powiedział w imieniu swojego klubu Dariusz Wieczorek podczas pierwszego czytania projektów ustawy o cenach energii. Ocenił, że rząd PiS popsuł rynek energii i zadaniem nowego rządu będzie napisanie polityki energetycznej od nowa.

W środę (6 grudnia) w Sejmie trwa pierwsze czytanie projektów – rządowego i poselskiego – ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw.

– 8 lat rządu PiS to było regularne wywoływanie pożarów, a potem ten sam PiS próbował je gasić. Była to polityka, którą można sprecyzować w kilku słowach – żeby lud w Polsce darzył ich miłością zabierali nam pieniądze po cichu, a rozdawali głośno i dokładnie w każdej sytuacji tak jest

– powiedział poseł Lewicy.

Przypomniał, że w 2015 r. koncerny energetyczne, jeszcze niezmonopolizowane, miały podpisane umowy przyłączeniowe na różne odnawialne źródła energii na poziomie 9 gigawatów mocy, PiS jednak postawił na węgiel, wyrzucając te wszystkie umowy do kosza. Gdyby nie ta decyzja, to już dziś było by 5 gigawatów z farm na morzu – argumentował Wieczorek.

Odnosząc się do wypowiedzi posła Janusza Kowalskiego (PiS) w sprawie podatku ETS (opłaty za emisję CO2 – PAP)stwierdził, że gdyby ten podatek faktycznie był wykorzystywany na cele, na które był przeznaczony, nie było by problemów. Podkreślił, że rząd PiS przez 8 lat nie inwestował w sieci energetyczne, przesyłowe czy dystrybucyjne.

Wieczorek zaznaczył, że PiS prowadził politykę utrzymywania niskich cen dla odbiorców indywidualnych, ale w zamian „łupił” przedsiębiorców i samorządy. Efektem były wyższe ceny towarów i usług, za co płacili Polacy.

– PiS doprowadził do tego, że w Polsce nie ma rynku energii, jest monopol, nie ma oddzielania dystrybucji od obrotu, to wszystko doprowadziło do tego, że prezesi koncernów energetycznych ustalają jaka będzie cena. Wystarczyło nie podnosić cen energii i gazu i nie byłoby problemu i napędzania inflacji

– powiedział Wieczorek.

Jego zdaniem PiS tłumaczy wzrosty cen energii wojną w Ukrainie i działaniami Władimira Putina, ale to nie może być przyczyną, gdyż 70 proc. energii produkowane jest z polskiego węgla.

– Manipulowaliście cenami na rynku gazu, rynku energii i nie ma co do tego wątpliwości. Wykorzystywaliście ceny w swojej grze politycznej. Ceny paliwa spadały przed wyborami, po czym po wyborach rosły. Ceny energii w 2018 r. były zamrożone, bo w 2019 były wybory

– argumentował poseł Lewicy.

– Nikt do tej pory tak nie zepsuł rynku energii elektrycznej i surowców jak wasza polityka. Dziś potrzeba zmiany polityki energetycznej i myślę, że jest to pierwsze zadanie dla nowego rządu, bo trzeba tę politykę napisać od nowa, trzeba przywrócić wolny rynek i uczciwe powiedzieć jak te ceny będą wyglądały. Trzeba zobaczyć jak ceny były kształtowane, co robiły zarządy koncernów energetycznych

– podkreślił Wieczorek.

– Dzisiaj, w trosce o odpowiedzialność za to co będzie się działo w 2024 r., rekomendujemy przyjęcie projektu poselskiego, a odrzucenie projektu rządowego

– powiedział przedstawiciel Lewicy.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o wsparciu odbiorców energii przewiduje utrzymanie przez cały 2024 r. obecnych rozwiązań ochrony gospodarstw domowych i wskazanych odbiorców co do energii elektrycznej, gazu i ciepła sieciowego.

28 listopada br. grupa posłów Polski 2050-TD i KO wniosła do Sejmu projekt nowelizacji, przedłużający zamrożenie cen energii do 30 czerwca 2024 r. Projekt zawierał także przepisy liberalizujące budowę farm wiatrowych oraz przywrócenie 100 proc. obliga od 1 lipca 2024 r. We wtorek wieczorem na stronach Sejmu pojawiła się informacja o wniesieniu autopoprawki do tego projektu. Z autopoprawki tej wynika, że wykreśla ona z projektu przepisy dotyczące elektrowni wiatrowych oraz przywrócenia obliga.