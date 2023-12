Na terenie kompleksu sportowego Syrena w Żarach przeprowadzono akcję pod nazwą „Biegiem po karmę”. Celem charytatywnego projektu jest pomoc zwierzętom z miejskiego schroniska oraz zachęcanie do adopcji czworonogów.

To już kolejna mobilizacja żaran chcących pomagać braciom mniejszym. – W tle jest jak co roku bieganie. Tym razem to symboliczny dystans. Bardziej skupiamy się na rozmowach i edukacji. Jest też wiele atrakcji towarzyszących – mówi organizator wydarzenia Paweł Andrzejewicz:

– Dziś jest również okazja przyjrzeć się bliżej zwyczajom psów i kotów. A przy okazji każdy może wesprzeć schronisko zostawiając karmę czy koc dla zwierzaka – mówią inni wolontariusze pomagający przy dzisiejszej akcji:

Sami odwiedzający dziś żarska Syrenę wolontariusze podkreślają, że takie akcje zasługują na ich powielanie:

Dodajmy, że obecnie w żarskim schronisku przebywa 87 psów i 42 koty.