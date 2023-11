Dziwi mnie propozycja powołania na raz trzech komisji śledczych. To jest niesamowicie ciężka praca, zabierająca dużo czasu. Jeżeli ktoś chce z pracy komisji zrobić polityczną zabawę, to wtedy być może nie potrzebuje dokumentów, ani znajomości przepisów – powiedziała PAP Małgorzata Wassermann (PiS), która była przewodniczącą komisji śledczej ds. Amber Gold.

Koalicja Obywatelska skierowała do marszałka Sejmu trzy projekty uchwał ws. powołania sejmowych komisji śledczych: ws. tzw. afery wizowej, Pegasusa i tzw. wyborów kopertowych z 2020 r. Projekty pojawiły się na stronach sejmowych; otrzymały numery druków i zostały skierowane do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że chcieliby powołać trzy komisje śledcze jednocześnie, a pierwsze czytanie projektów uchwał ws. komisji miało by się odbyć we wtorek.

– powiedziała PAP Wassermann.

– dodała.

Odnosząc się do wypowiedzi marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który mówił na czwartkowej konferencji prasowej o tym, że zapewne praca komisji śledczych nie będzie trwała zbyt długo, powiedziała: „Myślę, że pan marszałek nie wie, o czym mówi”.

Wskazała, że by móc zrobić plan pracy komisji „najpierw trzeba ściągnąć dokumentację znajdującą się w odpowiednich instytucjach”.

– powiedziała.

Zaznaczyła, że do pracy w komisji śledczej „potrzebna jest bardzo rozległa znajomość prawa”.

– zwróciła uwagę.

– powiedziała PAP posłanka PiS.

Dodała, że czuje „zniesmaczenie i grozę, jak słyszy wypowiedzi marszałka Sejmu, który zachęca Polaków do kupienia popcornu i dobrej zabawy przy oglądaniu posiedzenia Sejmu”.

„Jeżeli pan marszałek ma na myśli pracę komisji w taki sposób, jak to zaprezentował, czy jak zachęca do oglądania w przyszłym tygodniu, to być może rzeczywiście będzie to trwało krótko i będą do po prostu igrzyska. Nie popieram takiego modelu. Uważam, że zadanie, które podejmują posłowie – obojętnie, czy to jest komisja stała, czy śledcza – to jest bardzo poważne zadanie i należy do niego podchodzić z dużą powagą, zaopatrzonym w wiedzę, a na to jest potrzebny czas”