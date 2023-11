Ceglana ściana w kuchni szturmem podbiła wnętrza naszych domów, będąc doskonałym połączeniem pomiędzy tym co minione, a nowoczesną odsłoną kuchennego wnętrza. Sprawdza się w wielu modnych aranżacjach wprowadzając do wnętrza unikalne piękno, przytulność oraz wyjątkowy sznyt. Warto jednak odpowiedzieć sobie na pytanie czy cegła w kuchni to dobre rozwiązanie? W naszym artykule rozwiejemy wszystkie wasze wątpliwości, zachęcamy do lektury!

Cegła w kuchni – piękna i uniwersalna

Cegła w kuchni w swojej klasycznej formie, a także jako płytki cegiełki prezentuje się niezwykle efektownie. Będzie doskonałą ozdobą w wielu aranżacjach począwszy od najpopularniejszego stylu skandynawskiego, boho, retro czy rustykalnego, aż po wnętrza industrialne i nowoczesne. Możliwość wyboru koloru ceglanej dekoracji pozwala na dopasowanie stylizacji do własnych gustów i upodobań. Z jej udziałem stworzymy udane połączenia komponując ją z bielą, beżami, brązami, a także szarościami. Idealnie wypełni przestrzeń pomiędzy blatem kuchennym, a górnymi szafkami. Zjawiskowo będzie się także prezentowała w okolicy stołu kuchennego czy jako ozdoba ściany, na której zawiesimy rodzinną galerię zdjęć. Cegła jest materiałem, który niezwykle łatwo poddaje się malowaniu, dlatego bez trudu możemy przemalować ją na kolor, który perfekcyjnie będzie współgrał z resztą kuchennej stylizacji.

Czy cegła w kuchni to dobre rozwiązanie?

Wybierając materiał do kuchennego wnętrza musimy wziąć pod uwagę specyfikę warunków w nim panujących. Bez względu na to czy decydujemy się na płytki patchwork, farbę czy cegłę musimy wziąć pod uwagę, że każda okładzina narażona będzie na działanie wilgoci, wysokiej temperatury, a także brudu i tłuszczu. Okładzina ścienna w postaci cegły choć odporna na zarysowania i łatwa czyszczeniu posiada kilka wad, które mogą zdecydować o jej wyborze. Specyficzna struktura cegły sprawia, że pochłania ona tłuszcz, dlatego kluczowe jest jej odpowiednie zabezpieczenie przy użyciu specjalistycznych impregnatów. Prawdziwa cegła jest także niezwykle ciężka przez co optycznie zmniejsza przestrzeń, w której się znajduje. W małych kuchniach warto rozważyć wybór innego materiału takiego jak płytki cegiełki, które swym wyglądem doskonale imitują prawdziwą cegłą, a są znacznie lżejsze i łatwiej utrzymać je w czystości. Zgoła inaczej cegła na ścianie będzie się prezentować w dużych i przestronnych wnętrzach, w których brakuje przytulności. Tu tradycyjna cegła w czerwonym odcieniu okaże się strzałem w dziesiątkę.

Jak zabezpieczyć ceglaną ścianę w kuchni?

Do tej pory najpopularniejszym sposobem na zabezpieczenie ceglanej ściany w kuchni była jej regularna impregnacja. Rozwiązanie to choć skuteczne jest też niestety czasochłonne i uporczywe. Zdecydowanie lepszym pomysłem będzie zastosowanie szyby z hartowanego szkła używanej w celach ochronnych. Warto rozważyć ten sposób zabezpieczenia, zwłaszcza w przypadku, kiedy cegła znajduje się na ścianie w okolicy blatu roboczego czy pieca. Szklana tafla idealnie chroni przed parą, wodą, rozpryskującym jedzeniem oraz tłuszczem. Jej czyszczenie jest niezwykle szybkie i łatwe, nawet w przypadku zaschniętego brudu, którego nie usunęliśmy od razu. Warto rozważyć ten sposób na ochronę ściany, jeśli do tej pory przed montażem cegły w kuchni odstraszała nas wizja czyszczenia i konserwowania całej powierzchni.