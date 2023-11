O godz. 16.00 rozpoczął się finał 21. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Nicei. Uczestniczą w nim przedstawiciele szesnastu państw. Reprezentantką Polski jest Maja Krzyżewska z utworem „I Just Need A Friend”.

13-latka powiedziała, że już odniosła wielki sukces, bo na scenę Eurowizji we Francji trafiła z małej polskiej wioski:

Polska ekipa przygotowała nostalgiczny występ pełen zdjęć Mai z dzieciństwa – powiedział reżyser polskiego występu Konrad Smuga:

Nasza reprezentantka, zapytana po swoim występie przez prowadzącą, o to, kto dla niej jest bohaterem odpowiedziała, że najbardziej ceni przyjaciół i najbliższych.

– odpowiedziała stanowczo dziewczyna.

Maja została również zachęcona do zwierzenia się z marzeń o wymarzonym miejscu.

– skwitowała Krzyżewska.

W przeciwieństwie do „dorosłej” Eurowizji, można oddać aż 3 głosy, w tym głos na reprezentanta swojego kraju. Maja ma numer 09. Głosować można na stronie >>JESC.TV<<.

Maja Krzyżewska została wybrana reprezentantką Polski poprzez program „Szansa na sukces”.

Transmisję z finału przeprowadzą: TVP1, TVP Polonia i TVP ABC.

???? Maja Krysewska se sube al escenario de Palais Nikaïa para interpretar “I just need a friend” #EurovisiónJuniorRTVE #JESC2023https://t.co/b5oHuAn5Hh pic.twitter.com/KgK8qlYr5L

— Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) November 26, 2023