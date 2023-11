Jutro w Zielonej Górze zacznie się dziewiętnasta edycja Green Town of Jazz. Impreza, która potrwa do 25 listopada, będzie także okazją do świętowania jubileuszu Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego. W programie trzydniowych spotkań znalazły się otwarte warsztaty, Akademia Jazzu, Jazz Guitar Night i gala jubileuszowa.

Mówi prof. Jerzy Szymaniuk, szef Big Bandu UZ:

W sobotę o 18.00 zaplanowano koncert upamiętniający twórczość Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza:

Jutro o godzinie 19.00 w Filharmonii Zielonogórskiej odbędzie się gala jubileuszowa Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego pt. „25 lat Historii Jazzu w Zielonej Górze”.

Program XIX Green Town of Jazz:

23.11.2023 (czwartek)

godz. 11.00 – Otwarte warsztaty, prowadzenie: David Dorůžka, Robert Fishmann, Martin Novák, Instytut Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. prof. Z. Szafrana 19

godz. 12.00 – Akademia Jazzu – Świat Gitary, Boogie Skiedrzyński Quartet, Aula Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej 50

godz. 19:00 Gala Jubileuszowa, Big Band UZ i goście: Dorota Miśkiewicz, Anna Serafińska, Krzysztof Kiljański, Piotr Baron, Filhamornia Zielonogórska

24.11.2023 (piątek)

godz. 19.00 – Jazz Guitar Night – zagrają David Dorůžka, Robert Fishmann, Martin Novák i Boogie Skiedrzyński Trio. Piekarnia Cichej Kobiety przy ul. Fabrycznej 13

Bilety: rezerwacje 501093724

25.11.2023 (sobota)

godz. 19.00 – Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz – Andrzej Jagodziński Trio i goście: Agnieszka Wilczyńska i Robert Majewski przypomną postać i dzieło Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza. Wieczór wypełni zestaw najpopularniejszych tematów filmowych Dudusia, które odkrywane są wciąż od nowa przez kolejne pokolenia miłośników polskiego kina. Muzeum Ziemi Lubuskiej