Do Egiptu przybyły w poniedziałek (20 listopada) karetki pogotowia z wcześniakami ze szpitala Al-Szifa w Gazie – poinformowała w poniedziałek stacja CNN. Egipska telewizja państwowa pokazała kadry, na których widać medyków wyposażonych w inkubatory, czekających na ewakuowane niemowlęta.

Konwój pojazdów medycznych przybył do Egiptu przez przejście graniczne Rafah. Ewakuowano 28 spośród 31 wcześniaków ze szpitala Al-Szifa. Jak powiadomiła BBC, rodzice dwóch niemowląt nie zgodzili się na ich wywiezienie. Tożsamość jednego dziecka i jego rodziców jest nieznana.

Rodzice 28 wcześniaków podpisali zgodę na leczenie dzieci w szpitalu w Egipcie.

W sobotę zespół Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), który odwiedził Al-Szifę – największy szpital w Strefie Gazy, poinformował, że wśród pacjentów, którzy nie zostali ewakuowani, jest ponad 30 wcześniaków. Dzień później, w niedzielę WHO włączyła się do akcji ewakuacji ze szpitala Al-Szifa. Organizacja ostrzegła, że 11 niemowląt jest w stanie krytycznym, a wszystkie cierpią na infekcje, ponieważ w szpitalu, w warunkach izraelskiej operacji zbrojnej, nie można było im zapewnić odpowiednich warunków.

W sobotę rano ze szpitala Al-Szifa ewakuowało się około 2500 wysiedleńców, pacjentów i osób z personelu medycznego. W ocenie strony izraelskiej palestyńska organizacja terrorystyczna Hamas wykorzystywała to miejsce jako bazę wojskową.

Dozens of premature babies have been moved out of al-Shifa Hospital in Gaza City after it was taken over by Israeli forces.

The Palestinian infants are now in a hospital in Rafah, where Al Jazeera’s @YoumnaElSayed17 has seen how they are being cared for ?? pic.twitter.com/V3Qnuh43Q8

