Premierowe wykonanie muzyki napisanej do filmu „Chłopi” zabrzmiało w sobotę wieczorem (godzina 19.30) w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Był to kolejny koncert w ramach 5. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie.

Ścieżkę dźwiękową do polskiego kandydata do Oscara w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy napisał Łukasz L.U.C. Rostkowski.

Czytaj także: LUBUSKIE Zielonogórzanin walczy o oscarową nominację Zielonogórzanin z szansą na oscarową nominację! Chodzi o L.U.C.- a, czyli Łukasza Rostkowskiego, który skomponował muzykę do nowej ekranizacji "Chłopów" Władysława Rejmonta. Film DK i Hugh Welchmanów jest polskim... Czytaj więcej

Na antenie radiowej Jedynki kompozytor wyjaśniał, że tworząc muzykę do „Chłopów” inspirował się ludowym pejzażem dźwiękowym Europy Środkowo-Wschodniej.

„Film był malowany w czterech krajach i dlatego chcieliśmy przedstawić szersze kompendium muzyki słowiańskiej”

– powiedział artysta.

Jak dodał, do współpracy nad ścieżką dźwiękową zaproszono między innymi chóry ukraińskie, muzyków z Białorusi czy polskie kapele ludowe.

„Chciałbym poprzez tę muzykę pokazywać Polskę jako kraj, który jest silnym państwem regionu, dba o sąsiadów i promuje kulturę słowiańską, ale właśnie we współpracy z sąsiadami”

– zaznaczył kompozytor.

Ścieżka dźwiękowa do filmu „Chłopi” powalczy o nominację do Oscara w kategorii muzyka – Best Original Score. Łukasz L.U.C. Rostkowski w swojej pracy sięgnął po tradycyjne instrumenty: sukę biłgorajską, fidel płocką, lirę korbową, dudy. W projekcie wzięli udział między innymi: Rebel Babel Orchestra, Maria Pomianowska, Laboratorium Pieśni, Sutari, Dagadana, Kayah, Kwiat Jabłoni, Tęgie Chłopy, Svahy.

Animacja malarska „Chłopi” w reżyserii DK Welchman i Hugh Welchmana składa się z 40 tysięcy klatek filmowych – obrazów olejnych namalowanych przez ponad 100 artystów.

Festiwal Eufonie potrwa do 25 listopada. Partnerem wydarzenia jest Program Drugi Polskiego Radia, a Polskie Radio – patronem medialnym.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Woźniak/i wz/w Siekaj