Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Wcześniaka! Właśnie z tej okazji na oddziale neonatologii w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze pojawiły się fioletowe balony i zdjęcia podopiecznych.

To szczególny dzień dla pracowników oraz pacjentów tego oddziału. – Co roku w naszym szpitalu rodzi się od 270 do 300 wcześniaków – mówi Marzena Michalak-Kloc, kierowniczka klinicznego oddziału neonatologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze:

Jak podkreśla kierowniczka, noworodki urodzone przedwcześnie wymagają stałej obserwacji i szczególnej opieki:

Marzena Michalak-Kloc podkreśla także, że matki, którym grozi przedwczesny poród, powinny być pod stałą opieką ginekologiczną.