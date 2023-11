Od odegrania i odśpiewania hymnu państwowego rozpoczęło się w poniedziałek o godz. 12 inauguracyjne posiedzenie Sejmu X kadencji. Otworzył je marszałek senior Marek Sawicki (PSL).

Sejm zdecydował, że będzie sześciu wicemarszałków

Sejm zdecydował w poniedziałek, że będzie sześciu wicemarszałków. Po głosowaniu w tej sprawie marszałek Szymon Hołownia zarządził przerwę w obradach i ustalił, że czas na zgłaszanie kandydatów jest do godz. 18.30. Sejm ma wznowić obrady o godz. 19.

Za wyborem sześciu wicemarszałków opowiedziało się 458 posłów; nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Marszałek Hołownia poinformował, że są dwa wnioski projektów uchwał ws. liczby wicemarszałków – Konfederacji i KO. Oba zakładają, że ma być 6 wicemarszałków Sejmu.

Marszałek Hołownia złożył kwiaty pod sejmowymi tablicami pamiątkowymi

Wybrany w poniedziałek marszałek Sejmu Szymon Hołownia złożył kwiaty pod sejmowymi tablicami pamiątkowymi – upamiętniającymi prezydenta Lecha Kaczyńskiego, marszałka Macieja Płażyńskiego, posłów poległych podczas II wojny światowej, ofiary katastrofy smoleńskiej i Jana Pawła II.

Podczas składania kwiatów Hołowni towarzyszył marszałek senior Sejmu X kadencji Marek Sawicki oraz szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska.

Fot. PAP/Paweł Supernak

W Sejmie przerwa do godz. 17.30

W inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu została ogłoszona przerwa do godz. 17.30. Marszałek Szymon Hołownia poinformował, że w przerwie oczekuje na przedłożenie projektu uchwały, w której określona zostanie liczba wicemarszałków Sejmu.

Sejm X kadencji został wybrany w wyborach 15 października 2023 r. Swoich przedstawicieli do Sejmu wprowadziło pięć komitetów wyborczych: Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska PO, .N, IPL, Zieloni, Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe, Nowa Lewica oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość.

117 spośród 460 posłów debiutuje w ławach sejmowych, 27 wróciło do nich po przerwie. Wyborcy zdecydowali, że w ławach poselskich zasiądzie 135 posłanek i 325 posłów.

15:15 Szymon Hołownia został wybrany na marszałka Sejmu X kadencji

Szymon Hołownia (Polska 2050) został w poniedziałek wybrany Marszałkiem Sejmu X kadencji. Poparło go 265 posłów.

Hołownia był kandydatem na marszałka Sejmu Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy – ugrupowań, które podpisały umowę koalicyjną i mają 248 mandatów w Sejmie. Hołownia ma sprawować tę funkcję do 13 listopada 2025 r. W drugiej połowie kadencji Sejmu marszałkiem izby niższej, zgodnie z umową koalicyjną, ma być Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica).

Kandydatką Prawa i Sprawiedliwości, które w Sejmie X kadencji ma 194 mandaty, była Elżbieta Witek.

Fot. PAP/Radek Pietruszka

15:10 S. Hołownia (Polska 2050) i E. Witek (PiS) kandydatami na marszałka Sejmu

Marszałek senior Marek Sawicki przekazał, że kandydatami na marszałka Sejmu są: lider Polski 2050 Szymon Hołownia oraz Elżbieta Witek z Prawa i Sprawiedliwości.

14:55 Sejm wznowił obrady, wybierze marszałka izby

W poniedziałek przed godz. 15.00 Sejm wznowił obrady. Nastąpi wybór marszałka Sejmu.

Kandydata na marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę. Sejm wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Kandydatem na marszałka Sejmu Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy – ugrupowań, które podpisały umowę koalicyjną i mają 248 mandatów w Sejmie, jest lider Polski 2050 Szymon Hołownia, który ma sprawować tę funkcję do 13 listopada 2025 r. W drugiej połowie kadencji Sejmu, marszałkiem izby niższej, zgodnie z umową koalicyjną, ma być Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica).

Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, które w Sejmie X kadencji ma 194 mandaty, będzie Elżbieta Witek.

Po wyborze marszałek Sejmu obejmie przewodnictwo obrad.

Fot. PAP/Radek Pietruszka

Sejm, w drodze uchwały, ustalić powinien także liczbę wicemarszałków. Projekt uchwały w tej sprawie może wnieść co najmniej 15 posłów. Zwyczajowo w Prezydium Sejmu reprezentowane są wszystkie kluby poselskie. Procedura wyboru wicemarszałków jest analogiczna jak ta przy wyborze marszałka.

M. Morawiecki: Chcę zaprosić wszystkich do koalicji polskich spraw

Mamy teraz przed sobą okres tworzenia rządu i chcę wszystkich zaprosić do koalicji polskich spraw – powiedział w poniedziałek w Sejmie Mateusz Morawiecki po tym, jak złożył dymisję rządu. Zaprosił też wszystkich, którzy będą budowali większość parlamentarną, aby budowali rząd, który będzie starał się tworzyć.

Premier Mateusz Morawiecki złożył w poniedziałek w Sejmie dymisję rządu na ręce marszałka seniora Marka Sawickiego. Podkreślił, że zamierza przedstawić „krótką panoramę ostatnich czterech lat” – tego, co udało się zrobić i na co należy zwrócić szczególną uwagę.

Premier Mateusz Morawiecki złożył dymisję rządu

Premier Mateusz Morawiecki złożył w poniedziałek, podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu X kadencji, na ręce marszałka seniora Marka Sawickiego, dymisję Rady Ministrów.

Fot. PAP/Radek Pietruszka

Zgodnie z konstytucją, szef rządu składa dymisję na pierwszym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji.

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział w niedawnym orędziu telewizyjnym, że po analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowił powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

13:45 Posłowie X kadencji złożyli ślubowanie

Na baczność, z ręką na sercu, w części dodając „tak mi dopomóż Bóg” – tak posłowie X kadencji składali w poniedziałek ślubowanie.

Rota ślubowania zapisana w konstytucji brzmi: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Tekst roty odczytał Marszałek Senior Marek Sawicki (PSL).

1 z 9 - +

Ślubowanie prowadziły posłanki sekretarze. Każdy z parlamentarzystów, po wyczytaniu swojego imienia i nazwiska, wstawał i wypowiadał słowo: „Ślubuję”. Poseł mógł dodać zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Niektórzy posłowie składając ślubowanie kładli prawą rękę na sercu, część stawała na baczność.

12:50 Marek Sawicki: Mam nadzieję, że nowa kadencja pozwoli odbudować poczucie wspólnoty narodowej

Mam nadzieję, że nowa kadencja pozwoli odbudować, począwszy od nas, poczucie wspólnoty narodowej, za którą opowiedziało się tak wielu wyborców – powiedział na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu X kadencji marszałek senior Marek Sawicki.

„Jest Polska, jest Sejm – jej przedstawicielstwo. Tymi słowami Macieja Rataja, marszałka Sejmu odrodzonej przed ponad 100 laty naszej ojczyzny, pragnę podkreślić uroczysty moment inauguracji X kadencji Sejmu RP. Wypowiadający je wybitnie nasz poprzednik widział Polskę, jako państwo demokracji parlamentarnej. Urzeczywistnienie tej wizji, tego narodowego pragnienia jest także dziś naszym wspólnym zadaniem i obowiązkiem” – powiedział Sawicki.

Marszałek senior podziękował obywatelom, „którzy tak licznie w kraju i zagranicą z wielkim zaangażowaniem, niekiedy poświęcaniem wykonali swój obywatelski obowiązek udziału w wyborach parlamentarnych”.

Fot. PAP/Paweł Supernak

Pogratulował również wybranym w wyborach parlamentarzystom oraz wyraził nadzieję, „że nowa kadencja pozwoli odbudować, począwszy od nas, poczucie wspólnoty narodowej, za którą opowiedziało się tak wielu wyborców”.

Podziękował także prezydentowi Andrzejowi Dudzie za jego obecność podczas inauguracji nowej kadencji Sejmu i wygłoszone słowa, które – jak ocenił – dają nadzieję, że „poszanowanie ustrojowej zasady współdziałania władz pozwoli nam zmieniać Polskę zgodnie z oczekiwaniami narodu”.

12:30 Prezydent: Wyrazem szacunku powinno być to, że każdy klub parlamentarny będzie miał reprezentanta w Prezydium Sejmu

Chciałbym zaapelować do was, abyście się szanowali nawzajem. Wyrazem wzajemnego szacunku, także szacunku wobec wyborców, powinno być to, że każdy klub parlamentarny będzie miał reprezentanta w Prezydium Sejmu – podkreślił prezydent Andrzej Duda w orędziu wygłoszonym w Sejmie.

Prezydent Andrzej Duda, w orędzie wygłoszonym podczas pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji, wystąpił do posłów z apelem.

„Chciałbym z tego miejsca zaapelować do was, abyście szanowali siebie nawzajem. Wyrazem tego wzajemnego szacunku, ale też szacunku wobec wyborców, powinno być to, że każdy klub parlamentarny, każdy – nawet ten najmniejszy – będzie miał wskazanego przez siebie reprezentanta w Prezydium Sejmu” – powiedział Duda.

„To powinien być dobry i stały zwyczaj parlamentarny” – wskazał prezydent.

Dziś rozstrzygają się losy Polski na dziesięciolecia

Prezydent Andrzej Duda w orędziu w Sejmie powiedział, że dziś rozstrzygają się losy Polski na dziesięciolecia. Dodał, że nie stać nas na bezczynność i brak ambicji.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu X kadencji prezydent podkreślił, że Polska musi stawiać sobie ambitne cele.

Andrzej Duda dodał, że takim ambitnym projektem jest dalsza i konsekwentna rozbudowa polskich portów, w tym budowa portu kontenerowego w Świnoujściu.

Fot. PAP/Radek Pietruszka

J. Kaczyński o stworzeniu nowego rządu przez M. Morawieckiego: jeśli mu się to uda, będzie to wielki sukces

Będzie to wielki sukces, jeśli mu się to uda – powiedział w poniedziałek w Sejmie wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński pytany, czy jeśli Mateuszowi Morawieckiemu nie uda się zebrać sejmowej większości do stworzenia nowego rządu, uzna to za jego porażkę.

Fot. PAP/Paweł Supernak

Kaczyński, pytany czy jeśli Mateusz Morawiecki nie zgromadzi sejmowej większości, to będzie jego porażka, powiedział: „nie wiem czy to będzie porażka”. „Będzie to wielki sukces, jeśli mu się to uda” – stwierdził.

Na pytanie, czy czuje się odpowiedzialny za wynik wyborów, Kaczyński podkreślił, że „szef partii zawsze jest odpowiedzialny”.

11:40 E.Witek: Nie mam sobie nic do zarzucenia; anulowanie głosowania to coś, co jest zawarte w Regulaminie Sejmu

Nie mam sobie nic do zarzucenia zwłaszcza, że ta kadencja Sejmu była wyjątkowo trudna; anulowanie głosowania jest czymś, co jest zawarte w regulaminie Sejmu, co było stosowane w poprzednich kadencjach – powiedziała w poniedziałek w Sejmie Elżbieta Witek (PiS).

Fot, PAP/Rafał Guz

Posłanki Lewicy Katarzyna Kotula i Anna Maria Żukowska zapowiedziały w poniedziałek, że po ślubowaniu poselskim złożą w Sejmie projekty ustaw liberalizacji prawa aborcyjnego i depenalizacji aborcji. „Jesteśmy to winne naszym wyborczyniom, które głosowały zresztą nie tylko na Lewicę” – podkreśliły.

Fot, PAP/Rafał Guz

11:30 Prezydent złożył kwiaty przed pamiątkowymi tablicami

Prezydent Andrzej Duda złożył w poniedziałek w Sejmie kwiaty przed tablicami upamiętniającymi prezydenta Lecha Kaczyńskiego, marszałka Macieja Płażyńskiego, posłów poległych podczas II wojny światowej, ofiary katastrofy smoleńskiej i Jana Pawła II.

Fot. PAP/Rafał Guz