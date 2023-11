Żagańskie koszary przekroczyło dziś wielu chętnych chcących sprawdzić swoich sił w wojsku. W 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej rusza kolejny turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Bramy kompleksu przekroczyło dziś ponad 150 śmiałków. Część z nich już teraz deklaruje chęć pozostania w armii.

Rekruci przyjechali do pancernej stolicy Polski z całego kraju. Przed nimi prawie trzy tygodnie szkolenia podstawowego. Zakończy je uroczysta przysięga wojskowa, a po niej otwarta droga do dalszej kariery wojskowej. Do służby na dwa tygodnie wcieleni zostają także rezerwiści. Tu może zapał jest nieco mniejszy, ale ciekawość tego, jak ewoluowało wojsko na przestrzeni lat bierze górę, bo mundur włoży prawie 200 żołnierzy rezerwy. Jak mówią, raz na jakiś czas warto sprawdzić, jak wygląda armia od środka: