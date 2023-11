Blisko 160 chętnych przyjechało z całej Polski do Żagania, aby wstąpić do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Bramy koszar przekroczyli także rezerwiści, którzy wezmą udział w dwutygodniowym szkoleniu.

Szeregi 34. Brygady Kawalerii Pancernej na prawie 4 tygodnie zasilą rekruci chcący spróbować swoich sił w wojsku. – Jest to dobry sposób na to, aby sprawdzić czy służba w mundurze jest tym, co chcą robić w życiu – mówi podporucznik Tomasz Kowalski z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Żaganiu:

Sami nowo wcieleni podkreślają, że towarzyszy im lekki stres, jednak warto spróbować. – Kto wie, może to będzie właśnie ten nowy etap w karierze – zaznaczają ochotnicy:

Na kilkanaście dni do koszar zawita także około 200. żołnierzy rezerwy. – To dla nas takie przypomnienie tego, co robiliśmy kiedyś. Choć wiele się zmieniło od tego czasu, więc będą niespodzianki – podkreślają rezerwiści:

Dodajmy, że szkolenie ochotników zakończy uroczysta przysięga wojskowa.