Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Żarach zaprasza na zawody z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W sobotnim wydarzeniu na strzelnicy mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz dorośli.

Po raz kolejny żarski LOK organizuje niepodległościowe zawody w strzelectwie. – Świętować można na wiele sposobów, a nasz cieszy się dużym zainteresowaniem. To taka lekcja historii połączona ze sportem, ale również integracja – mówi prezes stowarzyszenia Jakub Kowalczyk:

– Zachęcamy do wspólnego spotkania. Gwarantujemy dobrą zabawę, ale również jak co roku uczcimy to ważne święto – zaznacza Jakub Kowalczyk:

Dodajmy, że sobotnie zawody na strzelnicy przy ulicy Czerwonego Krzyża rozpoczną się o godzinie 12.00.

Więcej szczegółów na plakatach poniżej i Facebooku >>Strzelectwo sportowe. LOK ŻARY<<.