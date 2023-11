Budowa CPK do dobry interes dla Polski O tym, że budowa CPK to dla Polski świetny biznes świadczą m.in. liczby przedstawione niedawno przez analityczną firmę EY. W szczegółowym raporcie oszacowano, że nakłady budżetu państwa na budowę lotniska CPK zwrócą się już po 12 latach tylko z dodatkowych dochodów z cła i VAT. Dotychczas, gigantyczne opłaty celne zostawały w innych państwach i skutecznie omijały polski budżet. Teraz to się zmieni.

Od połowy lat 30. dzięki CPK dodatkowe roczne dochody budżetu państwa z cła i VAT będą przekraczały miliard złotych. Jak każda inwestycja, wymaga dziś pewnych nakładów, ale później latami będzie przynosić zysk. Potwierdza to również opracowanie firmy Kearney wskazujące na powstanie dzięki CPK aż 290 tys. nowych miejsc pracy do 2040 roku.

W związku z tym od dłuższego czasu sukcesywnie budowana jest Grupa Kapitałowa CPK. Skupia ona kompetencje i doświadczenie w zakresie zarządzania infrastrukturą lotniskową i towarzyszącą. W jej skład wchodzą już m.in. Torpol (od ponad 30 lat zajmujący się kompleksową modernizacją i budową infrastruktury kolejowej) czy Polskie Porty Lotnicze (zarządca m.in. lotnisk w Warszawie, Radomiu i Zielonej Górze, posiadający też udziały m.in. w portach w Krakowie, Katowicach, Gdańsku oraz Poznaniu).

Najważniejsze decyzje i pozwolenia dla CPK już są

Spółka CPK złożyła już wniosek o decyzję lokalizacyjną do Wojewody Mazowieckiego. Tempo rozpatrywania wniosku zależy od Wojewody, ale zakłada się, że jest możliwość pozyskania decyzji w pierwszym kwartale przyszłego roku. Będzie to prosta ścieżka do wniosku o pozwolenie na budowę.

Spółka ma już decyzję środowiskową z rygorem natychmiastowej wykonalności wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ), zatwierdzony Plan Generalny, a nawet promesę Urzędu Lotnictwa Cywilnego na założenie lotniska. Co ważne dla finansowania projektu, przyjęty jest drugi etap Programu Wieloletniego, który obejmie lata 2024 – 2030. Gwarantuje on środki niezbędne do kontynuacji prac projektowych oraz przeprowadzenia robót budowlanych Portu Lotniczego CPK, a także związanych z tym kluczowych inwestycji, w tym drogowych i kolejowych. Całkowita wartość programu to 155 mld zł.