Jak dobrać zegarek do marynarki, aby stylizacja była spójna, a wszystkie elementy pasowały do siebie? To zależy od rodzaju marynarki, od okazji i zamierzonego efektu. Inny zegarek pasuje do eleganckiego garnituru, a inny do sportowej marynarki i casualowego outfitu. O czym pamiętać dobierając zegarek do marynarki? Poznaj kilka sprawdzonych porad.

Męskie zegarki na różne okazje

Zegarek jest dla mężczyzny tym, czym dla kobiety biżuteria. Zegarek dopasowany do garnituru czy fraka, świadczy o guście i statusie społecznym. Wprawdzie są w sprzedaży uniwersalne modele, ale nie każdy zegarek pasuje na wielkie wyjścia. Analogicznie, niektóre zegarki sprawdzą się w casualowych stylizacjach czy podczas treningu sportowego, ale nie pasują do garnituru. Dlatego mężczyzna, który bywa w różnych środowiskach, na różnych okazjach, powinien mieć co najmniej 2 zegarki. Niech to będzie model uniwersalny bądź sportowy, który ma być ładny, ale przede wszystkim funkcjonalny, oraz drugi – zegarek elegancki do garnituru. Przy czym garnitury są ciemne, jasne bądź wzorzyste, na przykład w modną obecnie kratę. Jeśli mężczyzna ma kilka różnych garniturów, bo nosi je do pracy i dodatkowo na spotkania biznesowe czy imprezy, to powinien mieć też kilka zegarków, na przykład na bransolecie i z paskami w różnych kolorach. Ważny jest też kolor koperty, tarczy oraz indeksy godzinowe.

Dobierz zegarek do eleganckiej marynarki

Poznaj sprawdzone zasady doboru zegarka do marynarki wyjściowej:

do marynarki grafitowej i czarnej pasuje zegarek ze srebrna kopertą i na czarnym pasku, a także zegarek z bransoletą w kolorze srebrnym;

do marynarki brązowej, beżowej i zielonej pasuje zegarek z tarczą w kolorze złotym, na brązowym pasku lub bransolecie w kolorze złotym;

dobór zegarka do wzorzystej marynarki zależy od kolorów deseni, tła tkaniny, ale sprawdza się też dopasowanie zegarka do koloru paska do spodni i spinek do mankietów, a więc zegarek na jasnobrązowym pasku do spinek w kolorze złotym i brązowego paska od spodni, a zegarek na srebrnej bransolecie lub z czarnym paskiem, srebrną tarczą i kopertą do spinek srebrnych i czarnego paska do spodni.

Elegancki męski zegarek może świetnie podkreślić stylizację, ale może też zepsuć jej efekt. Jeśli masz jeden zegarek, który nie pasuje do nowego garnituru, to lepiej go zdejmij i zainwestuj w nowy model czasomierza.

Jaki zegarek do sportowej marynarki?

Do sportowych marynarek i casualowych stylizacji pasują uniwersalne czasomierze na skórzanym pasku i z analogową tarczą. Do marynarek czarnych, szarych i niebieskich sprawdzi się też model na srebrnej bransolecie, z czarną tarczą, srebrną kopertą i wskaźnikami godzin. Do marynarek brązowych i jaśniejszych – zegarek na brązowym pasku z minimalistycznym cyferblatem analogowym lub wyświetlaczem cyfrowym. Do sportowej marynarki, zestawionej z dżinsami i trampkami, możesz założyć zegarek typu smartwatch albo model sportowy z subtarczami i rzymskimi cyframi godzin. Są one o tyle uniwersalne, że założysz je też na trening sportowy, spacer z psem czy niezobowiązujące spotkanie towarzyskie.

Jaki zegarek do kobiecej garsonki?

Panie też noszą marynarki i niestety, zdarza się, że zestawiają je ze zdobionym, kobiecym zegarkiem na różowej bransolecie. Niestety, nie wygląda to dobrze. Do klasycznej marynarki i biznesowej garsonki, znacznie lepiej pasuje klasyczny zegarek na pasku, z minimalistyczną analogową, okrągła lub kwadratową tarczą. Wybierz takie zestawienie, jeśli chcesz stworzyć wizerunek twardej profesjonalistki. Lubisz czuć się kobieco, niezależnie od stanowiska? Postaw na biżuteryjny zegarek na bransolecie, ale niech to będzie raczej mała tarcza i wąska bransoleta, aby nie zaburzał stylizacji.

Wszystkie rodzaje i modele zegarków, pasujące do różnych stylizacji i różnych marynarek, kupisz w sklepie internetowym Zegarownia. Wejdź na stronę internetową, przejrzyj ofertę i wybierz modele, które będą pasowały do Twoich marynarek i stylizacji.