Uroczystość Wszystkich Świętych przyciąga na lubuskie nekropolie tłumy. Na cmentarzu w Sulechowie również pojawiło się wiele osób, które odwiedzały groby swoich bliskich i brały udział w mszy świętej.

Większość odwiedzających to obecni lub byli mieszkańcy gminy Sulechów, którzy powrócili do rodzinnych miejscowości specjalnie na to święto:

Okres Wszystkich Świętych wiąże się także z większym ruchem na drogach i parkingach w pobliżu nekropolii. Policja zachęcała do korzystania z innych środków transportu niż samochody, ale większość odwiedzających i tak postanowiła przyjechać na cmentarz autem:

Przypomnijmy, że jutro obchodzimy Dzień Zaduszny, który ustawowo nie jest dniem wolnym od pracy.