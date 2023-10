Jesień wcale nie musi tchnąć wyłącznie melancholią, czego dowodem nowe propozycje. W tym tygodniu najnowsze single Patryka Skoczyńskiego, Karoliny Stanisławczyk, Kwiatu Jabłoni, Matta Simonsa i duetu Ofenbach z Normą Jean Martine.

PATRYK SKOŃCZYŃSKI Ja Dziękuję

Utwór 'Ja Dziękuję’ można nazwać hymnem wszystkich singli. Każdy kiedyś doświadczył mega nudnej randki albo czuł się niezręcznie, bo nie było tematów do rozmowy. Inspiracją do napisania tej piosenki były wszystkie doświadczenia moje oraz moich znajomych dotyczących randkowania. Opowiada o tzw. 'Red flags’ i o tym że nie ma sensu szukać kogoś na siłę.

Patryk znów udowadnia, że w przebojowym numerze można opowiedzieć inspirującą i ciekawą historię, jednocześnie prezentując swój talent kompozycyjny.

Patryk Skoczyński to artysta, który co raz śmielej radzi sobie na polskiej scenie muzycznej. Wyróżniają go oryginalne kompozycje, teksty oparte na konkretnych i szczerych historiach, oraz miejski vibe. Wszechstronnie uzdolniony artysta, za każdym razem prezentuje utwory, które z miejsca mają szanse stać się hitami.

KAROLINA STANISŁAWCZYK Sweet & Sour

Karolina Stanisławczyk wraca z najnowszym singlem, o którym mówi tak: – 'Sweet & Sour’ to utwór o dualizmie, który jest zaklęty w mojej duszy, o tym, że nie jest idealna i to w sobie cenie, często działam jak żywioł. Nieprzewidywalnie i emocjonalnie. W singlu pokazuję, że mój charakter i zachowania nie są jednolite i to lubię. Kocham podążać swoimi drogami nie zawsze zważając na znaki, które chcą mi podpowiadać. Opowiadam o poznaniu świadomości samego siebie i swoich błędów. O tym że często przyciągają nas ludzie, którzy nie są idealni i ich osobowość ma różne odcienie.

Karolina Stanisławczyk to uzdolniona polska wokalistka i autorka tekstów, której charakterystyczny głos i ekspresyjne interpretacje zdobyły szerokie uznanie publiczności. Jej muzyka porusza różnorodne gatunki muzyczne, łącząc elementy popu i elektroniki.

KWIAT JABŁONI Byłominęło

Takich Kasi i Jacka jeszcze nie było! 'Byłominęło’ to ostatnia singlowa zapowiedź obecnej już na rynku płyty zespołu Kwiat Jabłoni 'Pokaz slajdów’. Po wielkim sukcesie 'Od Nowa’ (pierwszego singla nagrodzonego Bursztynowym Słowikiem na festiwalu Top of the Top w Sopocie), duet przeskakuje do lat 80.

– To piosenka o rozstaniu, choć wcale nie o rozdartym sercu. Słowami i melodią chciałam spróbować wyrazić zarówno radość jak i smutek. Pierwsza z emocji wynika z poczucia ulgi, jaką przynosi wyrwanie się z ciężkiej międzyludzkiej relacji, a druga z trudności jakie zawsze pociąga za sobą rozstanie. Wszelkie końce mają w sobie smutek, ale mam wrażenie, że najczęściej wypływa z nich po czasie samo szczęście – mówi o numerze Kasia Sienkiewicz.

– 'Byłominęło’ budzi we mnie sprzeczne emocje. Z jednej strony jest w niej coś bardzo wesołego, z drugiej skupiając się na tekście zaczynam wpadać w stan co najmniej melancholijny. Jest to jedna z nielicznych piosenek na naszym trzecim albumie, która jest z nami już na tyle długo, że przechodziła przez wiele wersji samej siebie. Moja ulubiona to ta ostatnia. – opowiada o swoim nowym utworze Jacek Sienkiewicz.

MATT SIMONS Easy

Dość wiary, że sztuka wymaga bólu! Najnowszy singiel Matta Simonsa, 'Easy’, rzuca wyzwanie romantyzowaniu problemów zarówno w związkach, jak i w sztuce. Matt wierzy, że kiedy jest dobrze, jest łatwo – to odświeżające przesłanie radości i spokoju w muzycznym krajobrazie, który często głosi coś zupełnie innego. Piosenka emanuje czystą, nieskrępowaną radością, a taneczny i bogaty emocjonalnie kawałek urzeknie zarówno długoletnich fanów, jak i nowicjuszy.

Chociaż piosenka oznacza pewną zmianę w jego twórczości, Matt wciąż pisze naprawdę introspektywne piosenki. Jego nadchodzący album zapowiada się na celebrację wzlotów i upadków, których sam doświadczył w swoim życiu.

OFENBACH; NORMA JEAN MARTINE Overdrive

Tym razem francuski duet didżejski, któy tworzą Dorian Lauduique i César de Rummel, połączył siły z 30-letnią amerykańską piosenkarką i autorką tekstów, pochodząca z Middletown w Orange County w stanie Nowy Jork, obecnie mieszkająca w Londynie. Wprawne ucho miłośnika muzyki lat 80-tych z pewnością z łątwością wychwyci wykorzystany w przeboju sampel jednego z hitów Kim Wilde 'Cambodia’.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.