Urodziny, Dzień Kobiet, Walentynki czy grudniowe Mikołajki – to doskonałe okazje do tego, aby wręczyć kobiecie wyjątkowy podarunek. A jak wiadomo świetnym pomysłem na prezent są damskie perfumy, które idealnie uzupełniają codzienne stylizacje. Przed zakupem perfum warto jednak zastanowić się jaki zapach spodoba się osobie, której chcemy podarować prezent. Jeśli kobieta już posiada swoje ulubione perfumy – możesz po prostu zamówić kolejną buteleczkę tego zapachu. Ale można też nieco poeksperymentować i kupić dla żony, mamy czy przyjaciółki inną kompozycję zapachową. Czym zatem kierować się podczas wyboru perfum? Jakie perfumy damskie wybrać na prezent? Zapraszamy do lektury!

Woda toaletowa czy woda perfumowana?

Poszukując damskich perfum z pewnością spotkasz się z następującymi oznaczeniami na flakonach:

woda perfumowana (EDP);

woda toaletowa (EDT).

Czy więc różnią się tego rodzaju produkty? Intensywnością i trwałością zapachu, a co za tym idzie również ceną. Woda perfumowana (EDP) jest najtrwalsza i najbardziej intensywna, ponieważ zawiera stężenie olejków eterycznych na poziomie 10-15%. Natomiast woda toaletowa jest mniej intensywna, gdyż posiada niższe stężenie 5-10%. Wody perfumowane zapewniają więc długotrwały i mocny zapach, który utrzymuje się na skórze nawet przez całą dobę. Zaś wody toaletowe oferują lżejszy i subtelniejszy zapach, który pozostanie na skórze przez kilka godzin. Damskie wody perfumowane sprawdzą się więc najlepiej w trakcie zimniejszych miesięcy w roku, a także na szczególne okazje i wieczorne wyjścia. A wody toaletowe dla kobiet to świetna propozycja do codziennego noszenia, zwłaszcza w cieplejsze dni.

Perfumy damskie – co warto wiedzieć?

Każde damskie perfumy są skomponowane z 3 przenikających się poziomów nut zapachowych. Wyróżniamy więc nuty: głowy, serca i głębi, czyli bazy. Nuty głowy wyczuwamy tuż po aplikacji perfum, następnie dochodzą do nas nuty serca, a na końcu, po dłuższym czasie – nuty bazy. Każda nuta rozwijają się więc osobno i ustępuje miejsca kolejnej. Nuty głowy utrzymują się do 30 minut, nuty serca do 2-3 godzin, a nuty bazy przez kilka następnych godzin w zależności od intensywności zapachu. Nuty bazy są wprawdzie najmniej intensywne, ale najtrwalsze i to one de facto stanowią o głównym charakterze perfum. Wybierając zatem perfumy warto poznać wszystkie nuty danej kompozycji. Nie sugeruj się tylko nutami głowy, bo one ulatniają się najszybciej. A na skórze najdłużej utrzymują się nuty bazy, które czujemy przez cały dzień. Perfumy damskie możemy podzielić na kilka głównych kategorii tj:

owocowe;

cytrusowe;

kwiatowe;

orientalne;

drzewne;

pikantne;

słodkie.

Jeśli bliska Ci kobieta preferuje cytrusowe, świeże zapachy – wybierz wówczas perfumy z takiej właśnie kategorii zapachowej. Jeśli zaś woli słodkie, kwiatowo-owocowe kompozycje, zdecyduj się wtedy na taki rodzaj perfum. Możesz najpierw sprawdzić do jakiej grupy zapachowej należą jej ulubione perfumy, a potem wybrać coś podobnego, z tej samej kategorii. Nie da się ukryć, że wybór damskich perfum jest bardzo szeroki – na pewno znajdziesz więc taki zapach, który przypadnie do gustu obdarowanej kobiecie. Jeśli nadal nie wiesz jednak co wybrać – postaw na bestsellery! Ponadczasowe zapachy damskie, które skradły serca wielu klientek na całym świecie to fantastyczny pomysł na prezent. Czytaj dalej!

Bestsellerowe perfumy dla kobiet – warto je znać!

Damskie perfumy uzupełniają nie tylko codzienne stylizacje, ale są też wisienką na torcie przy wieczorowych i imprezowych stylizacjach. Dobre perfumy są tak samo ważne jak idealnie dopasowana biżuteria, makijaż czy fryzura. Zapach może podkreślać charakter, intrygować, uwodzić i wzbudzać zainteresowanie. Wobec ciekawej kompozycji zapachowej nie da się przejść obojętnie. Zwłaszcza jeśli jest to ponadczasowy, bestsellerowy damski zapach – a takie właśnie opisujemy poniżej. Sprawdź teraz 5 kultowych perfum dla kobiet, które warto znać!

Perfumy damskie – Chloe Chloe

Perfumy Chloe możemy zaliczyć do orientalno-kwiatowej kategorii zapachów dla kobiet. Kompozycję charakteryzuje świeży aromat kwiatów połączony z pudrem. W nutach głowy tych perfum wyczujemy słodkie liczi, delikatną frezję i intensywny ton piwonii. Sercem zapachu są kwiatowe akordy konwalii, róży i magnolii. Zaś w nutach bazy wyczujemy bursztyn w towarzystwie drzewa cedrowego. Perfumy Chloe będą idealne do codziennego noszenia, ale sprawdzą się też na szczególne okazje. Zapach ponadczasowy i klasyczny. Kompozycja zamknięta w eleganckich falkonie ze wstążeczką.

Perfumy damskie – Dior J’adore

Perfumy Dior J’adore to kompozycja, która łączy w sobie tradycję i nowoczesność. Zapach zdecydowanie należy do kwiatowo-owocowej kategorii perfum dla kobiet. Kwiatowe nuty, które znajdziemy w tych perfumach to cudowny bukiet złożony z jaśminu, konwalii, tuberozy, frezji, róży, orchidei, fiołka i magnolii. Znajdziemy też owocowe aromaty gruszki, melona, mandarynki połączone z brzoskwinią, jeżyną i śliwką. Całość kompozycji dopełnia słodycz wanilii, zmysłowe piżmo i cedr. Zapach jest niezwykle wyrafinowany i kobiecy. Perfumy zamknięte są w pięknym flakone o ksztacie amfory, który przypomina kobiecą sylwetkę.

Perfumy damskie – Giorgio Armani Si

Perfumy Giorgio Armani Si podkreślają kobiecą siłę, wdzięk i niezależność. Zapach możemy zaliczyć do owocowej, kwiatowej i szyprowej grupy perfum dla kobiet. W nutach głowy wyczujemy tutaj świeżą czarną porzeczkę i bergamotkę. Sercem zapachu są kwiatowe akordy frezji i róży. Natomiast w nutach bazy znajdziemy zmysłowe piżmo i ambroksan. Perfumy Giorgio Armani Si sprawdzą się do noszenia na każdą okazję. Zapach jest wyrazisty, ale równocześnie urzeka subtelnością. Perfumy idealne dla kobiety, która kocha włoski styl. Kompozycja pełna charyzmy – dodaje pewności siebie i pobudza zmysły.

Perfumy damskie – Lancome La Vie Est Belle

Perfumy Lancome La Vie Est Belle możemy zaliczyć do owocowo-kwiatowej kategorii damskich zapachów. W nutach głowy wyczujemy tutaj słodką gruszkę i soczystą czarną porzeczkę. Sercem zapachu są kwiatowe aromaty pomarańczy, jaśminu i irysa. Natomiast w nutach bazy znajdziemy wanilię i paczulę w towarzystwie delikatnych pralinek i fasoli tonka. Kompozycja zapachowa sprawdzi się do codziennego noszenia. Perfumy La Vie Est Belle są słodkie, silne, piękne i wyrafinowane. Zapach idealny dla niezależnych i pewnych siebie kobiet, które czerpią z życia pełnymi garściami. Bo przecież życie jest piękne!

Perfumy damskie – Yves Saint Laurent Libre

Libre to kwiatowo-owocowe perfumy od Yves Saint Laurent. Kompozycja idealna na wieczór, randkę i specjalne okazje. W nutach głowy znajdziemy świeże aromaty mandarynki, lawendy i czarnej porzeczki. Sercem zapachu jest natomiast wyrazisty jaśmin w otoczeniu kwiatu pomarańczy. W nutach bazy wyczujemy słodką wanilię, piżmo połączone z ambrą i cedrem. Perfumy stworzone dla silnych kobiet. Zapach jest hołdem dla wolności, radości życia, niezależności i kobiecej siły. Perfumy Yves Saint Laurent Libre są zamknięte w eleganckim flakonie ze złotymi literami, które tworzą na buteleczce nazwę kultowej marki.

Mamy nadzieję, że powyższe propozycje pozwolą Ci wybrać odpowiednie perfumy damskie na prezent świąteczny czy urodzinowy!