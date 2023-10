Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczynę śmiertelnego wypadku, do którego doszło w niedzielę na lokalnej drodze w pobliżu Lubrzy. Zginęła w nim 36-latka kierująca osobowym autem – poinformował asp. Marcin Ruciński z KPP w Świebodzinie.

Tragedia rozegrała się w niedzielę około południa na odcinku drogi powiatowej między wsią Ługów a Lubrzą, w pow. świebodzińskim.

W pobliżu Lubrzy, kierująca mitsubishi coltem z nieznanej przyczyny straciła panowanie nad autem, które wypadło z jezdni na pobocze i tam uderzyło w drzewo.

Na miejscu zginęła 36-latka kierująca samochodem, a jej pasażerka została przewieziona przez pogotowie ratunkowe do szpitala. Prawdopodobnie jej obrażenia nie są bardzo poważne.

Śledztwo w sprawie wypadku będzie nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie.

W niedzielę na Ziemi Lubuskiej występują opady deszczu, co sprawia, że jezdnie są mokre i śliskie. Do tego mogą występować mgły. „W tych warunkach kierowcy powinni dostosować prędkość do warunków jazdy, gdyż te mamy już typowo jesienne” – zaznaczył Ruciński.