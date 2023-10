Bedę bronił wszystkich ustaleń i zobowiązań, które zostały przez ostatnie lata zrealizowane; nie zejdę z tej drogi – powiedział w czwartek (19 października) w Spale prezydent Andrzej Duda. Wymienił m.in. program 500 plus, świadczenia emerytalne, „solidne” waloryzacje emerytur i podwyższanie płacy minimalnej.

– Co do jednego, absolutnie powtarzam, (…) będę konsekwentnie i spokojnie realizował tę politykę, do której zobowiązywałem się w czasie kolejnych kampanii wyborczych, w porozumieniach podpisywanych przez mnie z „Solidarnością”, w tym, co mogliście państwo oglądać także i w mojej służbie dla Rzeczypospolitej przez ostatnie lata

– wskazał prezydent, który uczestniczył w Spale XXXI Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”.

– Możecie być państwo pewni, że ja z tej drogi nie zejdę

– zapewnił Andrzej Duda.

Mówił, że oznacza to, że będzie bronił wszystkich ustaleń i zobowiązań, które zostały przez ostatnie lata zrealizowane i które stanowią część polskiego systemu prawnego. Wymieniał m.in. program 500 plus, kolejne świadczenia emerytalne, „solidne” waloryzacje emerytur, podwyższanie płacy minimalnej.

– Będziemy z całą pewnością nadal pracowali razem, będę czynił, co w mojej mocy, żeby Rada Dialogu Społecznego jak najlepiej pracowała i żeby była traktowana poważnie, tak jak ja ją poważnie traktowałem przez wszystkie lata swojej prezydentury. Tak jak była do tej pory poważnie traktowana, tak będę czynił wszystko, by była traktowana również i teraz, kiedy mamy nowy rozdział w naszej polityce po wyborach parlamentarnych

– wskazał Duda.

Prezydent, nawiązując do ostatnich wyborów parlamentarnych, zwrócił uwagę, że „frekwencja była gigantyczna”.

– Polacy się wypowiedzieli, będziemy dalej realizowali konsekwentnie (naszą-PAP) politykę” – powiedział prezydent.

Akcentował, że dzięki zrealizowanym w ostatnich latach postulatom i zamierzeniom, Polska wygląda obecnie nieporównywalnie lepiej niż w 2015 r., kiedy został wybrany na urząd prezydenta RP.

Wśród działań wymienił m.in. obniżenie wieku emerytalnego „wcześniej podniesionego ze złamaniem zobowiązań wyborczych”; likwidację „syndromu pierwszego dnia”, czyli sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia pracownika bez podpisanej umowy, a także wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej.

Prezydent mówił też m.in. o wprowadzeniu pluralizmu związkowego w służbach mundurowych, szczególnie w policji. Andrzej Duda zwracał też uwagę na „społeczną gospodarkę rynkową, system sprawiedliwego podział dóbr w społeczeństwie”.

– Jeśli ktoś, na przestrzeni ostatnich lat miał jakiekolwiek wątpliwości, co do tego, czy zadania, które przyjmuje na siebie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność w istocie są działaniami progospodarczymi, prospołecznymi, to nie mam żadnych wątpliwości, że ostatnie lata, pokazały dobitnie, że tak właśnie jest”

– zaznaczył.

Wskazał m.in. na realną poprawę warunków życia w Polsce, a także powrót ogromnej rzeszy ludzi, którzy na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci wyjechali za granice szukać dla siebie szansy i pracy. Wymienił też działania mające chronić miejsca pracy w czasie pandemii, a także pomoc po agresji Rosji na Ukrainę.

Podczas XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Spale prezydent Duda wręczył odznaczenia zasłużonym członkom związku.

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski m.in. za „wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za działalność na rzecz obrony godności, praw i interesów pracowniczych w ramach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego +Solidarność+, za aktywność państwową i publiczną” odznaczony został Marian Krzaklewski.

Z kolei Janusz Śladek otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za „za wybitne zasługi w działalności na rzecz obrony godności, praw i interesów pracowniczych w ramach ogólnopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego +Solidarność+, za aktywność społeczną”.

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowano za „za wybitne zasługi w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności związkowej, organizacyjnej i społecznej” pięć osób. Są to: Bogdan Biś, Bogdan Kubiak, Tadeusz Majchrowicz, Henryk Nakonieczny oraz Ewa Zydorek.

W Centralnym Ośrodku Sportu w Spale trwa 31. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Podczas zjazdu zostaną wybrane ogólnokrajowe władze związku i nowy przewodniczący. Do tej pory zgłosił się tylko jeden kandydat – Piotr Duda. Poza wyborem nowych władz zostaną też nakreślone kierunki działań „Solidarności” na najbliższe lata.