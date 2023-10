Dziś swoje święto obchodzą ci, którzy nawet w ten dzień pracują. Mówi się, że są znienawidzeni przez psy, ale uwielbiani przez emerytów. To listonosze. Święto Poczty Polskiej znane również jako Dzień Listonosza obchodzimy za sprawą króla Zygmunta II Augusta, który powołał do życia pocztę królewską. Jej zadaniem było przekazywanie wiadomości pomiędzy Krakowem, Wiedniem i Wenecją.

Z tej właśnie okazji świętują osoby wykonujące współcześnie zawód listonosza. Jaki jest ten listonosz, który zna nasze bolączki i radości? Wiele osób twierdzi, że dyskretny i darzony zaufaniem. Inni mówią, że można go spytać o wszystko, bo wie bardzo wiele o wydarzeniach w okolicy. Jedno jest pewne – nie każdy domowy czworonóg darzy go sympatią. Na uwagę zasługuje również fakt, że są dni, kiedy listonosz dostarcza ponad 25 kilogramów przesyłek. W profesji tej ważna jest zatem tężyzna fizyczna, bo nie dość, że ciężkie, to jeszcze te schody:

Wszystkim listonoszom życzymy jak najmniej schodów i doręczenia wszystkich przesyłek.