Mamy informacje o działaniach dezinformacyjnych w cyberprzestrzeni na ostatniej prostej kampanii wyborczej – ostrzegła w czwartek Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK).

W ostatnich dniach eksperci CERT Polska otrzymali informacje o trwających w cyberprzestrzeni działaniach dezinformacyjnych. Ostrzegli wyborców, że ostatnie dni kampanii wyborczej są okresem szczególnego zagrożenia ze strony zewnętrznych podmiotów, którzy mogą chcieć wpłynąć na przebieg wyborów do Sejmu i Senatu.

Kampanie, które zostały zidentyfikowane przez ekspertów NASK polegają na rozsyłaniu przez dezinformatorów podszywających się pod Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość fałszywych wiadomości e-mail oraz SMS-ów zawierających nieprawdziwe propozycje programowe.

Do rozsyłania takich wiadomości wykorzystano m.in. niezabezpieczone domeny o nazwach podobnych do domen wykorzystywanych przez komitet wyborczy oraz bramki SMS służące do masowej wysyłki wiadomości.

NASK przypomina, że programy komitetów wyborczych znajdują się na ich oficjalnych stronach internetowych oraz na zweryfikowanych profilach w mediach społecznościach. Wiadomości wyborcze pochodzące od niezidentyfikowanych nadawców należy bezwzględnie sprawdzać.

„Prosimy redakcje o odpowiedzialne podejście do sprawy i niepowielanie nieprawdziwych informacji, których celem jest wpłynięcie przez zagraniczne ośrodki na przebieg wyborów w Polsce”

– zaapelowano.

„W ostatnich godzinach, wysyłane są masowo dezinformujące smsy, z którymi my jako PiS nie mamy nic wspólnego. Stop oszustwom i manipulacji”

– napisał na platformie X rzecznik PiS Rafał Bochenek.