57 uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu żagańskiego odebrało dziś w siedzibie samorządu stypendia. To młodzież uzyskująca wysokie lokaty w olimpiadach, konkursach czy sporcie. Reprezentanci pięciu placówek oświatowych otrzymało gratyfikacje pieniężne oraz dyplomy i upominki.

Coroczne wydarzenie podsumowujące aktywność uczniów zorganizowano w siedzibie Starostwa Powiatowego. Stypendia będą wypłacane młodzieży co miesiąc. Ale to również wyróżnienie zdolnych nastolatków na forum i podziękowanie im za ich pracę. Jak mówią sami stypendyści, jest to dla nich motywacja do dalszych działań. – To miłe być docenionym o zauważonym – podkreślają młodzi: