Pokazaliśmy, że można mieć świetne wyniki, że można gonić Europę – powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński, zaznaczając, że tak będzie za rządów PiS, „czyli tak jak powinno być w Polsce – normalnie”.

„Pokazaliśmy wraz z narodem – to był wysiłek całego narodu, przynajmniej jego wielkiej części – że można mieć świetne wyniki, że można gonić Europę” – mówił Kaczyński na konwencji w Jasionce (Podkarpackie). Dodał, że rząd PiS w czasie swoich rządów miał wzrost PKB „znacznie wyższy niż oni (PO) – przeszło 30 proc.”.

„Jak na dwa wielkie kryzysy to naprawdę dużo, bo mielibyśmy pewnie około 40 gdyby, albo, więcej może nawet (…) gdyby tych kryzysów nie było” – przypomniał Kaczyński.

Wskazał, że Polska osiągnęła „80 proc. przeciętnej Unii Europejskiej”. „To już jest dość przyzwoicie, ale tak naprawdę przyzwoicie to jest 100. Kiedy te 100 może być osiągnięte?” – mówił. „Otóż, jeżeli chodzi o konsumpcje społeczną to mamy 86 proc. przeciętnej Unii Europejskiej, bo są wielkie transfery społeczne, to sądzę, że 6 do 8 lat, a jeżeli chodzi o PKB to 8-10 lat w zależności od koniunktury” – ocenił Kaczyński. Zastrzegł, że będzie to możliwe pod warunkiem, że „będzie tak jak za naszych rządów, czyli tak jak powinno być w Polsce – normalnie”. Podkreślił, że wyklucza w tej prognozie „różne zupełnie niespodziewane, straszne wydarzenia”.