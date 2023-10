Kupowanie na zapas benzyn i oleju napędowego o parametrach letnich przed zimą nie ma sensu i może przysporzyć problemów kierowcom – ostrzega prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski. Jego zdaniem to nie jest, więc najlepszy moment, żeby wpadać w zakupową panikę.

– ostrzega Roszkowski.

Dodaje, że przechowywanie paliw też nie jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem, szczególnie w dużych wolumenach.

– zaznaczył.

Jego zdaniem, więc „to nie jest najlepszy moment, żeby wpadać w zakupową panikę.”

– zaznaczył Roszkowski.

PAP zapytała, czy nie jest tak, że biorąc pod uwagę sytuację na rynku ropy naftowej, kurs walut, ceny diesla i benzyny będą musiały wkrótce wzrosnąć?

– Ceny paliw zmieniają się codziennie. To, że ropa WTI jest dzisiaj po 84 dol. to nie znaczy, że po takiej cenie rafinerię kupują ropę. Kupują ją z wyprzedzeniem. Zanim tankowiec dobije do polskich naftoportów trochę czasu mija, cena się zmienia. Nie wpadajmy w panikę. To nie jest sytuacja, która w jakikolwiek sposób jest niepokojąca