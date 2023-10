Kompleks sportowy Arena Żagań zaprasza dzieci do udziału w zajęciach z piłki wodnej. Splashball na krytej pływalni kierowany jest do uczniów klas czwartych i piątych. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa w treningach jest umiejętność pływania. – To podstawa do dalszych zajęć w wodzie. Zapraszamy serdecznie do aktywności – mówi prezes spółki Łukasz Kudła:

– Tego rodzaju sport w wodzie wpływa na rozwój sprawności fizycznej i służy ciału – zaznacza Łukasz Kudła:

Półtoragodzinne zajęcia rozpoczynać się będą od godziny 15.30.