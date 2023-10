Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała nowy wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu – powiedział w Rozmowie pod Krawatem Radia Szczecin minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro

– podało radio Radio Szczecin na swojej stronie internetowej.

Według śledczych fundacja była wykorzystywana do popełniania oszustw i korupcji na masową skalę kosztem pacjentów.

„Mogę Państwa poinformować, że w piątek wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu przygotowany przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie do Prokuratury Krajowej. Jest on przedmiotem oceny. To dotyczy zupełnie nowej sprawy, która jest związana z procederem dotyczącym setek osób, gdzie wyłudzano pieniądze od tych pacjentów, wprowadzając ich w błąd, na okoliczność zapłacenia środków w zamian za leczenie czy przyspieszenie leczenia”