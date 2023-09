Metoda in vitro to nadzieja dla par, które od dłuższego czasu, bez powodzenia, starają się o dziecko. Niestety nie wszyscy mogą sobie na nią pozwolić ze względu na wysoki koszt, który średnio wynosi od 10 do 12 tysięcy złotych. Szansę dla takich osób stanowią inicjatywy in vitro organizowane przez samorządy lokalne.

Na czym polega zapłodnienie in vitro?

In vitro, znane także jako zapłodnienie pozaustrojowe, to procedura medyczna, która polega na pobraniu komórek jajowych z jajników kobiety i połączeniu ich z plemnikami mężczyzny poza organizmem. Następnie zapłodnione komórki jajowe, nazywane zarodkami, są rozwijane w warunkach laboratoryjnych przez kilka dni. Po tym okresie jedna lub więcej komórek zarodkowych jest wprowadzana do macicy kobiety w celu implantacji i osiągnięcia ciąży.

Jak wygląda proces in vitro?

Procedura zapłodnienia pozaustrojowego składa się kilka kluczowych etapów. Stosując uproszczony schemat, do najważniejszych z nich należą:

Stymulacja jajników – pacjentka otrzymuje hormony stymulujące jajniki, co zwiększa liczbę dojrzałych komórek jajowych do pobrania.

– pacjentka otrzymuje hormony stymulujące jajniki, co zwiększa liczbę dojrzałych komórek jajowych do pobrania. Pobranie komórek jajowych – po stymulacji, żeńskie gamety są pobierane z jajników za pomocą igły.

– po stymulacji, żeńskie gamety są pobierane z jajników za pomocą igły. Pobranie plemników – nasienie partnera lub dawcy jest przygotowywane i łączone z komórkami jajowymi w laboratorium.

– nasienie partnera lub dawcy jest przygotowywane i łączone z komórkami jajowymi w laboratorium. Zapłodnienie – proces zapłodnienia może być przeprowadzany za pomocą klasycznego in vitro (dodanie kilkudziesięciu tysięcy odpowiednio przygotowanych plemników do komórek jajowych wraz z komórkami ziarnistymi) lub technik mikroiniekcji (pojedynczy plemnik jest wstrzykiwany do komórki jajowej).

– proces zapłodnienia może być przeprowadzany za pomocą klasycznego in vitro (dodanie kilkudziesięciu tysięcy odpowiednio przygotowanych plemników do komórek jajowych wraz z komórkami ziarnistymi) lub technik mikroiniekcji (pojedynczy plemnik jest wstrzykiwany do komórki jajowej). Kultury zarodków w inkubatorze – zapłodnione komórki jajowe rozwijają się w zarodki.

– zapłodnione komórki jajowe rozwijają się w zarodki. Implantacja – jedna lub więcej zarodków jest zagnieżdżana w macicy pacjentki.

Województwo lubuskie – inicjatywa in vitro dla par z regionu

Jeśli wraz z partnerem borykacie się z problemem niepłodności, rozwiązaniem mogą okazać się lokalne inicjatywy in vitro, które wypełniają lukę po rządowym programie IVF (ang. in vitro fertilization), realizowanym w latach 2013-2016. Jedną z nich prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i Klinika Leczenia Niepłodności TFP Fertility. Z programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2023 roku” skorzystać będzie mogło łącznie 100 par, z czego:

93 pary uzyskają dofinansowanie dla metody IVF/ICSI z użyciem gamet własnych ;

uzyskają dofinansowanie dla ; 3 pary otrzymają wsparcie finansowe przy procedurze z zastosowaniem komórki jajowej dawczyni ICSI-OD ;

otrzymają wsparcie finansowe przy ; kolejne 3 pary otrzymają fundusze na metodę zastosowaniem nasienia dawcy ICSI-SD ;

otrzymają fundusze na ; 1 para będzie mogła przystąpić do procedury adopcji prenatalnej.

Kto może skorzystać z programu województwa lubuskiego i TFP Fertility?

Niniejsza inicjatywa in vitro skierowana jest do kobiet w przedziale 20-43 lat, które mieszkają i są zameldowane na stałe w obrębie województwa lubuskiego. Minimalny okres niemożności zajścia w ciążę metodą naturalną wynosi rok.

Jak wygląda procedura?

Na proces in vitro w ramach inicjatywy TFP Fertility i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego składa się kwalifikacja, której pozytywne rozpatrzenie prowadzi do procedury terapeutycznej z zastosowaniem wybranych metod zapłodnienia pozaustrojowego.

Ile wynosi dofinansowanie leczenia in vitro?

Program polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców województwa lubuskiego w 2023 roku” zakłada, że wytypowane pary będą mogły skorzystać z dofinansowania w trakcie leczenia. Jego wysokość zależy jednak od konkretnej metody. Pary korzystające z procedur IVF-ISCI, ICSI-OD, ICSI-SD mogą liczyć na wsparcie w wysokości 5 000 złotych, natomiast ta, która podejmie się adopcji prenatalnej otrzyma 2 000 złotych.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie Kliniki Leczenia Niepłodności TFP Fertility.