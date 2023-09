Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy otwarte zostało w czwartek Muzeum Historii Polski. Jego gmach mieści się w kompleksie Cytadeli Warszawskiej. Z okazji otwarcia zorganizowano wystawę czasową.

Fot. PAP/Paweł Supernak

Prezydent: Muzeum Historii Polski było marzeniem i ideą Lecha Kaczyńskiego

Podczas inauguracji Andrzej Duda podkreślił, że muzeum było marzeniem i ideą prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

„Uważał to za jedno z najważniejszych zadań, które powinni zrealizować ci, którzy ponoszą odpowiedzialność za Rzeczpospolitą dla przyszłych pokoleń(…). On odwołując się bardzo często do historii pokazywał życie i wskazywał potencjalne możliwe rozwoje przyszłości, tego co może się stać”

– zauważył prezydent.

Wskazał, że muzeum zostało formalnie powołane w 2006 r.

„Od 2015 r. dzięki zmianom, które nastąpiły w Polsce z woli obywateli, dzięki wytężonej pracy prof. Piotra Glińskiego, ministra odpowiedzialnego za sprawy kultury i dziedzictwa narodowego, to muzeum stało się faktem”

– mówił prezydent.

Dodał, że trudno w Polsce znaleźć lepsze miejsce na to, by dokumentować historię Polski.

„Muzeum największe, najpiękniejsze z całą pewnością w tej chwili w Polsce, absolutnie najnowocześniejsze”

– zaznaczył Andrzej Duda.

Premier: Wierzę, że sława i poświęcenie naszych dziadów i ojców będzie prowadzić Rzeczpospolitą ku wielkości

Premier podkreślił w czwartek podczas uroczystego otwarcia Muzeum Historii Polski w Warszawie, iż wierzy, że „ten gmach historii jest zaczynem wielkiej przyszłości Polski”.

„Wierzę – i niech tak się stanie – że sława i poświęcenie naszych dziadów, naszych ojców będzie prowadzić Rzeczpospolitą ku wielkości”

– podkreślił szef rządu.

Jak mówił, „niech da nam siłę do walki z niesprawiedliwością, z draństwem, ze złem”. „Niech duch Rzeczypospolitej wspiera nas, wszystkich Polaków na drodze ku lepszej przyszłości do zwycięstwa”

– zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Muzeum Historii Polski – jego idea powstała w 2006 roku

Pomysł powstania takiej instytucji narodził się w 2006 roku. Pierwszą łopatę na budowie nowej placówki wbito w 2018 roku. Muzeum Historii Polski przedstawia najważniejsze wątki polskiej historii – państwa i narodu – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności, tradycji parlamentarnych, instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Wystawy mają obejmować między innymi fenomen republiki szlacheckiej, powstania narodowe i odbudowę wolnej Rzeczypospolitej, a także dzieje “Solidarności”.

Od 29 września 2023 r. Muzeum Historii Polski będzie działać w nowej siedzibie na warszawskiej Cytadeli. Program Festiwalu Otwarcia na https://t.co/znSKIiid6r pic.twitter.com/LK9CN6rwzR — Muzeum Historii Polski | Polish History Museum (@MuzHistPolski) September 18, 2023

Od dziś dostępna jest wystawa „Wielkie i małe historie. Tworzenie kolekcji Muzeum Historii Polski”. Opisuje ona tworzenie zbiorów placówki od 2006 r. Aktualnie liczą one już blisko 60 tys. przedmiotów. Na wystawie zostanie pokazanych blisko 500 obiektów opowiadających o ważnych wydarzeniach z ponad 1000-letniej historii Polski.

Muzeum Historii Polski – opowieść o polskiej wyjątkowości

Profesor Piotr Gliński mówił o Muzeum Historii Polski, że będzie opowiadało o polskiej wyjątkowości. Minister kultury i dziedzictwa narodowego podkreślił, że dostępna wystawa pokazuje ponad tysiąc lat historii Polski w tym kulturę sarmacką. Można między innymi obejrzeć szlacheckie pasy kontuszowe. Minister dodał też, że Muzeum opowiada też o ruchu Solidarności.

Muzeum Historii Polski powstało na terenie warszawskiej Cytadeli. Pierwsi zwiedzający będą mogli zobaczyć ekspozycję jutro od 22:00 do północy. Do końca weekendu będzie trwać Festiwal Otwarcia Muzeum Historii Polski. Po jego zakończeniu, do 10 listopada, Muzeum Historii Polski można zwiedzać za symboliczną złotówkę, natomiast w dniu Święta Niepodległości wstęp będzie wolny. Obiekt będzie otwarty dla zwiedzających od 10:00 do 18:00 od środy do niedzieli.

Nowa placówka to 44 tysiące metrów kwadratowych, a sama powierzchnia wystawiennicza to około 8 tysięcy metrów kwadratowych. Inwestycja wyniosła blisko 800 mln zł. Całość planowanych kosztów to ponad miliard złotych, powstać ma jeszcze centralna wystawa stała.

Nowe muzeum wybudowano w historycznym miejscu – na Cytadeli Warszawskiej. To tu w XVIII wieku stały koszary Gwardii Pieszej Koronnej, dawnej jednostki wojska I RP, a kilkaset metrów stąd znajdują się fundamenty konwiktu pijarskiego, gdzie mieszkali uczniowie Collegium Nobilium – elitarnej szkoły I RP. W Cytadeli podczas zaborów mieściło się carskie więzienie. Na terenie Cytadeli dostępne są już cztery muzea: Muzeum Historii Polski, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Katyńskie i Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.