Dziewięć drużyn poszukiwało skrywanych przez lata wiekowych kosztowności. A wszystko podczas zorganizowanej przez oddział PTTK gry terenowej pod nazwą „Zaginiony skarb Żar”. To już druga edycja wspólnych zabaw pokoleń chcących dobrze spędzić czas i poznawać historię miasta.

Wprowadzenie do gry i jej start zaplanowano przy Folwarku Zamkowym. Na początek każdy z zespołów otrzymał mapkę i instrukcję, na podstawie której należało odczytać pierwszy szyfr. Był on niezbędny, aby móc ruszyć na pierwszy punkt. A było ich kilka po drodze. W grze wzięła udział młodzież żarskich podstawówek oraz zespoły seniorskie. Zarówno jedni, jak i drudzy podkreślali, że zabawa była przednia, ale to także cenna lekcja związana z dawnymi czasami miasta: