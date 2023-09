Od czwartku w żagańskim pałacyku przy ulicy Jana Pawła II rozpoczynają się zapisy na nowy rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Seniorzy chcący uczęszczać na zajęcia mają dwa dni na decyzję i zgłoszenie.

Co roku w tym czasie do budynku tworzy się kolejka chętnych. – Zapraszamy wszystkich lubiących aktywny tryb życia do tego, aby podjąć wyzwanie. Poprzednie spotkania obfitowały w wiele interesujących spotkań – mówi Agnieszka Horoszkiewicz koordynatorka uniwersytetu:

– Zaczniemy od basenu i gimnastyki, więc pierwszy dzień będzie aktywny – zaznacza koordynatorka:

Dodajmy, że w poprzednim roku akademickim do żagańskiego UTW uczęszczało około 160 seniorów.