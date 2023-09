Przywódcy Kanady i Ukrainy uhonorowali w piątek w parlamencie w Ottawie członka dywizji SS Galizien, jednostki odpowiedzialnej za zamordowanie tysięcy Polaków i Żydów; nie ma zgody na wybielanie złoczyńców, oczekuję przeprosin – przekazał ambasador RP w Ottawie Witold Dzielski.

– napisał Dzielski na platformie X.

09/22 ????&???? leadership at @OurCommons cheered a member of Waffen-SS Galizien, notorious #UA military formation of #WW2 responsible for murdering thousands of Poles & Jews.

???? best ally ???? has, will never agree on whitewashing such villains! As ???? Amb. to ???? I expect an apology. pic.twitter.com/j6EkVWGg1d

— Witold Dzielski (@WitoldDzielski) September 24, 2023