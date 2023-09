Od lat organizacja działa w obszarze szeroko pojętej pomocy zwierzętom. Od września boryka się z długiem 180 tysięcy złotych.

Na stronie Ratujemy zwierzaki można przeczytać dramatyczny apel o pomoc.

„Droga Biura Ochrony Zwierząt to już równia pochyła. Pędzimy z coraz większą prędkością ku przepaści. Na końcu rozbijemy się z hukiem. Tak to wygląda. Taki może być finał działalności organizacji, która jako jedna z niewielu w Polsce konsekwentnie dążyła do ukarania wszystkich sprawców znęcania się nad odebranymi przez nią interwencyjnie zwierzętami. Przez wiele lat to się udawało, ale w końcu polegliśmy”.

Izabela Kwiatkowska, szefowa BOZ, opowie o wieloletniej działalności organizacji pro zwierzęcej.

Tutaj możesz pomóc boztonie

O kotach w cotygodniowym cyklu behawiorystka Małgorzata Biegańska-Hendryk

Piotr Dziełakowski – lokalny edukator, przyrodnik i miłośnik żurawi – opowiada na antenie Radia Zachód o wielkim organizmie jakim jest przyroda.