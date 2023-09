Bogusław Wontor nadal na czele Lubuskiej Federacji Sportu. We wtorek w Zielonej Górze-Drzonkowie odbyło się walne zebranie delegatów LFS, na którym wybrano 19-osobowy zarząd. Został on zwiększony o dodatkowych pięciu członków. Tworzą go znani ludzie lubuskiego sportu oraz lokalni politycy.

Na początku posiedzenia przyznano specjalne wyróżnienia. Otrzymali je Marian Rzeźniewski oraz Ryszard Kulczycki, czyli działacze z najdłuższym stażem w Lubuskiej Federacji Sportu.

Ustępujący zarząd otrzymał absolutorium. Dokonano pewnych zmian w statucie. Zdecydowano o wzmocnieniu zarządu z 14-stu do 19-stu członków (łącznie z prezesem).

Wontor był jedynym kandydatem na prezesa. Wybrało go jednogłośnie wszystkich 60 delegatów. W prezydium zarządu LFS znaleźli się także wiceprezes Mariusz Rzeźniewski oraz członkowie prezydium: Bogusław Sułkowski, Arkadiusz Dąbrowski, Elżbieta Rafalska oraz Waldemar Sługocki. Pozostali członkowie zarządu to: Tomasz Grzybowski, Bartłomiej Hes, Roman Kędra, Tomasz Kucharski, Ryszard Kulczycki, Zbigniew Lewkowicz, Ireneusz Madej, Robert Gwidon Makarowicz, Kazimierz Malinowski, Robert Paluch, Robert Skowron, Stanisław Szablewski oraz Marek Zachara.

Prezes Wontor zapytany o największe wyzwania na kolejną, czteroletnią kadencję przywołał temat podziału pieniędzy na sport: