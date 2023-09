Zielonogórski Medyk wciąż bez dyrektora. Zamieszanie wokół szkoły trwa od 2022 roku. Zarząd województwa zdecydował wówczas o przeniesieniu szkoły do Sulechowa. Pomysł wywołał liczne protesty. Przeciwny był także ówczesny dyrektor Jarosław Marcinkowskim, który wkrótce potem został odwołany. Powrócił pod koniec sierpnia jako wicedyrektor. Sytuacja znów się skomplikowała, gdy 1 września, osoba pełniąca obowiązki dyrektora szkoły odeszła na emeryturę. Placówka została jedynie z wicedyrektorem, który nie posiada jednak uprawnień do podejmowania kluczowych decyzji. – Nie rozumiem w czym jest problem. Szkoła nie może funkcjonować bez dyrektora – mówił dziś wojewoda lubuski Władysław Dajczak:

Polecenie natychmiastowego powołania dyrektora podpisała dziś Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa:

Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego przekazał nam, że w miniony czwartek pan Jarosław Marcinkowski złożył do Urzędu Marszałkowskiego wszelkie wymagane dokumentu. Od tego momentu nie ma już przeszkód, by powołać go na stanowisko p. o. dyrektora szkoły.

Projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedłożony pod obrady Zarządu Województwa Lubuskiego na najbliższym posiedzeniu, a to już jutro.