Żaganianin Tomasz Jakimczuk z brązowym medalem Mistrzostw Europy Osób Niepełnosprawnych w tenisie stołowym. W brytyjskim Sheffield razem z Rafałem Czuperem zajęli trzecie miejsce w deblu.

Podczas mistrzostw na wyspach biało-czerwoni wywalczyli 16 miejsc na podium i wygrali klasyfikację medalową. – Było naprawdę blisko finału, ale trafiliśmy na lepszych – mówi Tomasz Jakimczuk:

– Przede mną jeszcze w tym roku kilka ważnych meczów. A przyszły rok to już kwalifikacje do igrzysk – podkreśla żaganianin:

Dodajmy, że brązowy medalista na co dzień pracuje w żagańskim magistracie. Jest doradcą burmistrza do spraw osób niepełnosprawnych i koordynatorem prac związanych z dostępnością do obiektów.